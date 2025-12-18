Magazin dünyasını karıştıran iddia… Ünlü çift çocukları olmayınca gizlice anlaşma yaptı… Yıldız ismin oğlunun gerçek annesi Elvis Presley'nin torunu çıktı!

Güncelleme Tarihi:
MAHKEME BELGELERİYLE ORTAYA ÇIKAN KORKUNÇ GERÇEKLER!
John Travolta ve Kelly Preston'ın en küçük çocuklarının annesinin bir başka ünlü oyuncu Riley Keough olduğu iddiası herkesi şaşkına çevirdi.
Riley Keough, Elvis Presley’nin 2023’te ölen tek çocuğu Lisa Marie Presley’nin kızı yani efsane şarkıcının torunu.
John Travolta ve 2020’de kanserden hayatını kaybeden eşi Kelly Preston'ın, Elvis Presley’nin torunu olan ünlü oyuncu Riley Keough’nun yumurtalarını kullanmak için ona 10 ila 20 bin dolar arası bir para ve bir de eski bir Jaguar marka araba verdiği de iddia edildi.
ESKİ BİR ARABA VE AZ BİR PARA KARŞILIĞINDA ÜNLÜ ÇİFTİN ÇOCUĞUNUN BİYOLOJİK ANNESİ OLMAYI KABUL ETMİŞ
John Travolta ve Kelly Preston’ın Jett adında bir oğulları ve Ella Bleu adında bir de kızları vardı. Jett 2009’da trajik bir kaza sonucu henüz 16 yaşındayken hayatını kaybetmişti.
Ünlü çift bu korkunç kaybın ardından 2010’da oğulları Ben’i kucaklarına aldılar.
Tam yeniden hayata bağlanıp, geride kalan iki çocuklarını mutlulukla büyütürken Kelly Preston kansere yakalandı ve ne yazık ki en küçük çocuğu 10 yaşındayken, 2020’de hayata gözlerini yumdu.
Ancak bu çarpıcı dava dosyasındaki iddialar bununla da sınırlı kalmadı.
ASLINDA BÜTÜN ÇOCUKLARI ELVIS PRESLEY’NİN KIZI VE TORUNUNDAN DOĞDU!
2023’te hayatını kaybeden Lisa Marie Presley’nin eski eşi Michael Lockwood, John Travolta ve Kelly Preston çiftinin aslında hiç çocukları olmadığını, Kelly Preston anne olamadığı için çiftin çocuklarının Lisa Marie Presley’nin yumurtaları alınarak dünyaya getirildiğini iddia etti.
Travolta ve Preston çifti Lisa Marie Presley’yi bu konuda ikna etmiş ve çocuk sahibi olmak için onun yumurtalarını kullanmıştı. Ancak bu çocukların gerçekten Lisa Marie Presley’den dünyaya gelip gelmediği dava dosyalarında açıkça belirtilmedi.
“UYUŞTURUCU KULLANIYORSUN, SEN GİT, KIZIN GELSİN”
Lisa Marie Presley’nin uyuşturucu bağımlısı olduğu biliniyordu. John Travolta ve Kelly Preston’ın bunu bildikleri için ondan alınan yumurtalardan vazgeçtikleri ve sonra kızı Riley Keough’ya yöneldikleri iddia edildi.
DAVA NEDEN AÇILDI, SIRLAR NASIL ORTAYA DÖKÜLDÜ?
Bu iddialar, Priscilla Presley'nin eski iş ortakları olan Brigitte Kruse ve Kevin Fialko tarafından ortaya atıldı. Kruse ve Fialko, Priscilla Presley’nin oğlu (Lisa Marie’nin üvey kardeşi) Navarone Garcia’ya karşı açtıkları bir "sözleşme ihlali" davasına ekledikleri dilekçede bu iddialara yer verdiler. Asıl dava, yaklaşık 50 milyon dolarlık bir ticari anlaşmazlık ve mülkiyet kontrolü üzerine kurulu olsa da, davacıların sunduğu ek belgelerde Presley ve Travolta ailesinin sırları da ortaya dökülmüş oldu.
Lisa Marie Presley’nin eski kocası ve ikizleri Harper ile Finley Lockwood'un babası Michael Lockwood, davacı Kruse'ye yaklaşarak, John Travolta'nın eşi Kelly Preston'ın kendi çocuklarını doğuramadığını ve Travolta ile Presley'nin daha önce de Lisa Marie'nin yumurtalarını kullanarak hamile kaldığını söyledi.
İLK İKİ ÇOCUKLARININ DURUMU BELİRSİZ… EN KÜÇÜK OĞULLARININ ANNESİ İSE BELLİ DİYORLAR
Ancak, dosyada Lisa Marie'nin yumurtalarından bir çocuk dünyaya geldiği açıkça belirtilmiyor.
Hukuki dosyaya göre ise Riley'nin Travolta'nın 15 yaşındaki oğlu Ben'in biyolojik annesi olduğuna dair çok az şüphe var gibi görünüyor.
Bu bomba gelişmeden bir yıl önce Priscilla Presley’nin Florida'da yaşayan gizli bir torunu olduğu iddiaları, ortaya atılmış, Elvis Presley’nin eşi Priscilla'nın Florida ile çok az bağı olduğu iddiasına dayanarak dava düşürülmeye çalışılmıştı.
“GİZLİ BİR TORUNU VAR” DİYORLARDI
İddialarda "Rahmetli kızı Lisa Marie Presley, Florida'da yaşıyordu, ayrıca bir torunu (Elvis ve Presley'in torunu) da vardı." "Bugün itibariyle hala Florida'da ikamet eden kişi." cümlesi yer almıştı.
Elvis ve eşi Priscilla'nın gizemli torununun adı açıklanmadı. Priscilla Presley de tüm bu iddiaları “Aileme acı çektirmek istiyorlar, bunların hepsi yalan” diyerek reddetmişti.
Aslında tüm bu olup bitenlerin ardında muhtemelen Elvis Presley’nin geride bıraktığı dudak uçuklatan servet yatıyor… Elvis Presley hayatını kaybettikten sonra tüm serveti tek kızı Lisa Marie Presley’ye kalmış ancak annesi Priscilla Presley kızı ölene kadar tüm bu servetin kontrolünü elinden bırakmamıştı.
HER ŞEY O BÜYÜK SERVETİ PAYLAŞABİLMEK İÇİN…
Lisa Marie Presley de genç yaşında ölüce geriye onun hayattaki üç çocuğu kalmış, en büyük torun Riley Keough her şeyin kontrolünü almaya hak kazanmışken para hırsı yüzünden kendi evladını bile gözü görmediği söylenen Priscilla Presley, torunuyla da hukuk mücadelesine girişmişti.