Mağazaya giren zengin adam hayatını değiştirdi... Aşık olunca hayalleri gerçekleşti... Buraya 'ev' demek büyük haksızlık

Ama görünen o ki bu tür olaylar sadece masallarda olmuyor. Kimi zaman bazen epey yoksul ama sonuç olarak gayet sıradan hayatlar süren birileri bir aşk sayesinde bambaşka bir hayata adım atabiliyor.

NİŞANLI ÇİFTİN YENİ AŞK YUVASI

Tıpkı yeşil sahaların yıldızı Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez gibi.

Yıllar süren ilişkilerinin ve bir dizi çocuğun ardından sonunda Georgina'nın parmağına pırlanta nişan yüzüğünü de hediye eden Ronaldo, genç kadına bambaşka bir hayatın yolunu da açtı.

Elbette Georgina Rodriguez de gençlik yıllarından beri çalışıp didiniyordu ama doğrusu mütevazı bir aileden gelmişti. Ona göre de bir hayatı vardı. Ronaldo aşkı sayesinde de belki onunla hiç tanışmasa sadece hayalini kurabileceği bir hayata sahip oldu.

Georgina Rodriguez, sosyal medya hesabından Cristiona Ronaldo ve çocuklarıyla birlikte yaşayacağı Madrid'deki evinden görüntüler paylaştı son olarak.

Genç kadın, Madrid'de yeni satın alınan ve dekorasyonu da henüz biten evini "bir rüya" sözleriyle tanımladı. Rodriguez "Bu bir zamanlar bir hayaldi. Şimdi ise bu ev bir proje ve bir gerçeklik" diye anlattı.

Bu arada küçük bir not... Georgina Rodriguez ile Ronaldo'nun bu yeni evi genç kadının kurduğu emlak şirketinin bir projesi. Bu yüzden onun için ayrı bir önem taşıyor.

YENİ EV LÜKSÜN MERKEZİNDE: Rodriguez ile Ronaldo'nun yeni evi Madrid'in "Lüksün merkezi" olarak tanımlanan bölgesi Serrano Caddesi'nde yer alıyor.





Madrid'in en lüks semtinde bulunan ev minimalist bir iç dekorasyona sahip.





FİLMLERDE RASTLANABİLECEK TANIŞMA

Bugüne kadar aralarında Irina Shayk'ın da bulunduğu bir çok güzelle aşk yaşayan Cristiano Ronaldo'nun şu ana kadarki en uzun süreli sevgilisi olarak biliniyordu Georgina Rodriguez.



Şimdi artık bu unvanı Ronaldo'nun nişanlısı" olarak değişti.

Çiftin tanışma öyküleri de oldukça çarpıcı, benzerine ancak romantik filmlerde rastlanacak türden.

Dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, genç kadın Madrid'de lüks bir mağazada tezgahtar olarak çalışırken tanıştılar. Düşük bir ücrete çalışan Rodriguez'i Ronaldo ilk kez o lüks mağazaya alışveriş yapmaya gittiğinde gördü. Sonra da kendi deyimiyle "saniyesinde" aşık oldu.

KÜÇÜK BİR KASABADA DÜNYAYA GELDİ

İspanya'nın 13 bin nüfuslu Jaca adlı küçük bir kasabasında dünyaya gelen Georgina Rodriguez, orada bir süre garson olarak çalıştı.

Sonra dil öğrenmek için İngiltere'nin Bristol kentine gitti ve çocuk bakıcılığı yaptı. Garsonluktan tezgahtarlığa birçok iş yapan genç kadın şimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadığı bir hayatı yaşıyor. Yanında hayatının aşkı ve çok sevdiği çocuklarla birlikte.

Rodriguez'in hayatı ve Ronaldo ile ilişkisi bir dijital platformda yayınlanmaya başlanan I Am Georgina (Ben Georgina) aldı belgesele de konu oldu.

Belgeselin yayınlandığı kanalın yöneticilerinden Alvaro Diaz, Ronaldo'nun sevgilisinin, çekimler sırasında olup biteni anlatma konusunda son derece dürüst davrandığını ve bu aşkın hayatını nasıl değiştirdiğini, hiçbir şeye sahip değilken nasıl bir anda her şeye sahip olduğunu dürüstçe ifade ettiğini söyledi.

ARANAN BİR MODEL: Ronaldo ile 2017 yılından bu yana birlikte olan Georgina Rodriguez, aranan bir model. Ünlü firmalarla milyon dolarlık anlaşmalar yapan Rodriguez, kendi servetini de oluşturdu.





KALABALIK AİLE: Georgina ve Ronaldo, çok çocuklu kalabalık aileleriyle mutlu bir hayat sürüyor. Ronaldo ile Rodriguez'in yeni doğan ve hayatta kalan ikizlerinden Bella'nın yanı sıra Alana adını verdikleri bir kızları var. Rodriguez, sevgilisinin taşıyıcı anneden dünyaya gelen büyük oğlu ile ikizlerine de annelik yapıyor.





Ronaldo, geçen yıl sevgilisine evlenme teklif etti ve bu sırada da çok iri pırlanta taşlı bir yüzük hediye etti.