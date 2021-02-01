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Haber Giriş: 01.02.2021 - 16:28 | Son Güncelleme:

Tatilden geldi yine tatile çıktı

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"Pop müziğin kraliçesi" olarak tanımlanan Madonna'nın kızı Lourdes Leon, yılın ilk ayında iki kez tatile çıktı. Yani bir başka deyişle tatilden dönüp birkaç hafta sonra yine tatile çıktı.

Tatilden geldi yine tatile çıktı

HAFTA SONU BÖYLE GEÇTİ
2021'in ilk günlerini Meksika'nın Tulum kentinde geçiren Lourdes Leon, sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte yine aynı yere tatile gitti. 24 yaşındaki Lourdes Leon, hafta sonunda da sevgilisi Jonathan Puglia ve bir grup arkadaşıyla çıktığı tatilde görüntülendi.

Tatilden geldi yine tatile çıktı

NEŞELİ SOHBET
Lourdes Leon ve Jonathan Puglia, yan yana oturup samimi bir sohbete daldı. Daha sonra karşılarındaki şezlonga oturan arkadaşlarıyla neşeli bir sohbete dalan çift, bu arada bir şeyler de yedi.

Tatilden geldi yine tatile çıktı

ALIŞKANLIĞINDAN VAZGEÇMEDİ
Lourdes Leon'un uzun süredir epilasyon yaptırmamasıyla gündeme geliyor. Genç kızın bu alışkanlığını sürdürdüğü de plajla çekilen fotoğraflarda gözlerden kaçmadı.

Tatilden geldi yine tatile çıktı

GÖSTERİ DÜNYASINDA KARİYER YAPIYOR
Madonna'nın ilk çocuğu olan Lourdes Leon, ünlü yıldızın spor hocası Carlos Leon ile olan ilişkisinden dünyaya geldi. Bir dönem Ozzy Osbourne ve Sharon Osbourne'un kızı Kelly ile birlikte bir moda markası kuran Lourdes Leon, son olarak model olarak adını duyurdu.

Tatilden geldi yine tatile çıktı

MADONNA'NIN İLK ÇOCUĞU
Tam adı Lourdes Maria Ciccone Leon olan genç kadın, aynı zamanda oyunculuk ve yönetmenlik de yapıyor. Annesinin en büyük çocuğu olan Lourdes Leon'un beş tane kardeşi daha bulunuyor. Madonna'nın Guy Ritchie ile olan evliliğinden dünyaya gelen Rocco Ritchie'nin yanı sıra evlat edindiği David Banda, Mercy James, Estere ve Stella adında kardeşleri var.

Tatilden geldi yine tatile çıktı

MASKE KOLUNDA
Lourdes Leon'un koronavirüsten korunmak için maskesini ihmal etmediği ama bunu koluna taktığı da dikkatlerden kaçmadı. 

 

 

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