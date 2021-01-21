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Magazin
Mega News Agency, Backgrid USA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 13:02 | Son Güncelleme:

Bu kez metroyu seçti: Yayılarak oturdu

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Pop müziğin kraliçesi Madonna'nın kızı Lourdes Leon, bir arkadaşıyla birlikte New York metrosunda görüntülendi.

Bu kez metroyu seçti: Yayılarak oturdu

Rengarenk giyinen Lourdes Leon, metrodaki rahat oturuşuyla devam etti.
Bu kez metroyu seçti: Yayılarak oturdu
24 yaşındaki Lourdes Leon, yanındaki arkadaşıyla birlikte metroya bindi. Üzerinde bir eşofman altı ve rengarenk bir mont bulunan genç kız, virüs önlemi olarak da bir maske taktı.
Bu kez metroyu seçti: Yayılarak oturdu
Lourdes Leon, maskesini bir ara burnunu altına indirip koltuğunda öne doğru kayarak rahat bir şekilde oturdu ve kısa bir süre uyudu.
Bu kez metroyu seçti: Yayılarak oturdu
Uyandıktan sonra da arkadaşının cep telefonundan bir şeyleri inceledi. İki arkadaş sonra neşeli bir sohbete daldı. İkilinin sohbeti metro çıkışında da devam etti.
Bu kez metroyu seçti: Yayılarak oturdu
Son olarak sevgilisiyle birlikte çıktığı Meksika tatilinde görüntülenen Lourdes Leon, o dönemde siyah saçlıydı. Genç kızın saçlarını kızıla boyattığı da dikkat çekti.
Bu kez metroyu seçti: Yayılarak oturdu
Madonna'nın ilk çocuğu olan Lourdes Leon, ünlü yıldızın spor hocası Carlos Leon ile olan ilişkisinden dünyaya geldi.
Bu kez metroyu seçti: Yayılarak oturdu
Bir dönem Ozzy Osbourne ve Sharon Osbourne'un kızı Kelly ile birlikte bir moda markası kuran Lourdes Leon, son olarak model olarak adını duyurdu.
Bu kez metroyu seçti: Yayılarak oturdu
Doğum adı Lourdes Maria Ciccone Leon olan genç kadın, aynı zamanda oyunculuk ve yönetmenlik de yapıyor.
Bu kez metroyu seçti: Yayılarak oturdu
Annesinin en büyük çocuğu olan Lourdes Leon'un beş tane kardeşi daha bulunuyor.Madonna'nın Guy Ritchie ile olan evliliğinden dünyaya gelen Rocco Ritchie'nin yanı sıra evlat edindiği David Banda, Mercy James, Estere ve Stella adında kardeşleri var.

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