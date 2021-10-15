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Ünlü şarkıcının kızından dudak uçuklatan eleştiri: Annem bir kontrol manyağıÜnlü şarkıcının kızından dudak uçuklatan eleştiri: Annem bir 'kontrol manyağı'#Lourdes Leon
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Ünlü şarkıcının kızından dudak uçuklatan eleştiri: Annem tam bir 'kontrol manyağı'

#Lourdes Leon#Carlos Leon#Madonna
Ünlü şarkıcının kızından dudak uçuklatan eleştiri: Annem tam bir kontrol manyağı

Pop müziğin kraliçesi olarak nitelendirilen ünlü şarkıcının kızı, kapalı kapılar ardında annesiyle ilişkilerinin nasıl yürüdüğünü anlattı. Genç kız, ünlü annesinin bir "kontrol manyağı" olduğunu söyledi.

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ANNESİNİN SIRDAŞI SORDU, LOURDES YANITLADI
Son dönemde sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla gündemde olan Madonna'nın en büyük çocuğu olan Lourdes Leon, annesiyle ilişkisini anlattı. Modellik ve moda tasarımcılığı yapan 25 yaşındaki Lourdes Leon, Interview dergisi için annesinin en yakın arkadaşı ve sırdaşı Debi Mazar'a bir röportaj verdi. Lourdes Leon, Mazar'ın, annesiyle ve yetiştiriliş tarzıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Ünlü şarkıcının kızından dudak uçuklatan eleştiri: Annem tam bir kontrol manyağı

'BÜTÜN HAYATIM BOYUNCA BENİ KONTROL ETTİ'
Lourdes Leon, annesi Madonna'nın "tam bir kontrol manyağı" olduğunu söyleyerek "Bütün hayatım boyunca beni kontrol etti. Liseyi bitirir bitirmez ondan tamamen bağımsız olmalıydım" dedi.'

Ünlü şarkıcının kızından dudak uçuklatan eleştiri: Annem tam bir kontrol manyağı

'DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI GİBİ OLMAMIZI İSTEMEDİ'
Genç kız, annesi Madonna'nın ebeveynlik felsefesini şöyle açıkladı: “Sanırım annem diğer ünlü insanların çocuklarını gördü ve 'Benim çocuklarım böyle olmayacak' dedi. Ayrıca, eğer ailen bir şeyler için para ödüyorsa, bu onlara senin üzerinde bir koz veriyormuş gibi hissediyorum.”

Ünlü şarkıcının kızından dudak uçuklatan eleştiri: Annem tam bir kontrol manyağı

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BİR YANDAN DA ANNESİNİ ÖVDÜ
Lourdes Leon ayrıca, Madonna’nın ne kadar 'etkili ve şaşırtıcı' olduğunu, diğer kadınlar için ne kadar ilham verici ve zamanının ötesinde olduğunu bildiğini söyleyerek, annesinin müzikal yeteneklerini övdü.

Ünlü şarkıcının kızından dudak uçuklatan eleştiri: Annem tam bir kontrol manyağı

'ONUN KADAR ÇALIŞKAN DEĞİLİM'
Annesi Madonna'nın muhtemelen gördüğü en çalışkan insan olduğunu da vurgulayan Lourdes Leon "Maalesef bu özelliği miras olarak almadım" dedi.

Ünlü şarkıcının kızından dudak uçuklatan eleştiri: Annem tam bir kontrol manyağı

BEŞ TANE KARDEŞİ VAR
Kişisel antrenör ve aktör Carlos Leon ile ilişkisinden dünyaya gelen Lourdes, Madonna'nın en büyük çocuğu. Ünlü yıldızın, yönetmen Guy Ritchie ile evliliğinden dünyaya gelen Rocco adında bir oğlu ile evlat edindiği David Banda, Mercy James, ve ikizler Estere ile Stelle Ciccone olmak üzere toplam altı çocuğu bulunuyor.

Ünlü şarkıcının kızından dudak uçuklatan eleştiri: Annem tam bir kontrol manyağı

BABASI 2013 YILINDA EVLENDİ
Lourdes Leon'un babası Carlos Leon, 2013 yılından bu yana Betina Holte ile evli. Bu evlilikten de Meeka adında 6 yaşında bir kızı bulunuyor. 

Ünlü şarkıcının kızından dudak uçuklatan eleştiri: Annem tam bir kontrol manyağı

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1996'DA DÜNYAYA GELDİ
Madonna ile Carlos Leon, 1995'te tanıştı. Leon, o dönemde ünlülerin kişisel antrenörü olarak tanınıyordu. Çift, 1997 yılına kadar birlikte oldu. Lourdes Leon, 1996 yılında dünyaya geldi. 

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