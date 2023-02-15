Madonna, Metallica ve Brian May, Kahramanmaraş depremi için paylaşım yaptı

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Efsane İngiliz grup Queen’in gitaristi Brian May, Instagram sayfasında İngiltere merkezli Afet Acil Durum Komitesi’nin (DEC) Türkiye ve Suriye için başlattığı yardım kampanyasını paylaştı ve "Türkiye ve Suriye'deki acil ihtiyaçlar için bağışta bulundum." Diyerek takipçilerine de yardım çağrısında bulundu.
Yüzüklerin Efendisi serisindeki rolüyle tanınan İngiliz oyuncu Orlando Bloom da UNICEF'in Türkiye ve Suriye'deki depremzede çocuklara yönelik bağış kampanyasını paylaşarak depremin çocuklar üzerindeki sarsıcı etkisinin altını çizdi.
ABD'li oyuncu Natalie Portman da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ve Suriye için dua ettiğini belirtti ve deprem içim insani yardım yapan derneklerin listesini paylaştı.
Dünyanın en büyük heavy metal gruplarından Metallica da deprem için baş sağlığı ve destek mesajı paylaştı. Grubun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Türkiye ve Suriye’yi vuran depremin yarattığı yıkımı tarif edecek söz bulmakta zorlanıyoruz. Deprem tüm bölgeyi enkaza çevirirken can kayıpları da trajik şekilde artmaya devam ediyor.” ifadeleri yer alırken deprem için düzenlenen uluslararası yardım kampanyalarının linki de yer aldı.