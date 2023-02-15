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Madonna, Metallica ve Brian May, Kahramanmaraş depremi için paylaşım yaptı

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#Kahramanmaraş Depremi#DEPREM#Yardım Çağrısı
Madonna, Metallica ve Brian May, Kahramanmaraş depremi için paylaşım yaptı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 08:19

6 Şubat’ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından dünya yıldızlarından Türkiye’ye baş sağlığı mesajları ve destek çağrıları gelmeye devam ediyor. Milyonlarca takipçisi olan ünlüler sosyal medya hesaplarından depremzedeler için yardım kampanyalarını duyuruyor.

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Efsane İngiliz grup Queen’in gitaristi Brian May, Instagram sayfasında İngiltere merkezli Afet Acil Durum Komitesi’nin (DEC) Türkiye ve Suriye için başlattığı yardım kampanyasını paylaştı ve "Türkiye ve Suriye'deki acil ihtiyaçlar için bağışta bulundum." Diyerek takipçilerine de yardım çağrısında bulundu.

Yüzüklerin Efendisi serisindeki rolüyle tanınan İngiliz oyuncu Orlando Bloom da UNICEF'in Türkiye ve Suriye'deki depremzede çocuklara yönelik bağış kampanyasını paylaşarak depremin çocuklar üzerindeki sarsıcı etkisinin altını çizdi.

ABD'li oyuncu Natalie Portman da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ve Suriye için dua ettiğini belirtti ve deprem içim insani yardım yapan derneklerin listesini paylaştı.

Madonna, Metallica ve Brian May, Kahramanmaraş depremi için paylaşım yaptı
Yıldız şarkıcı Madonna da Instagram’dan paylaşım yapan sanatçılardan oldu. Deprem bölgesinden fotoğraflar paylaşan Madonna "Sevgililer Günü'nde herkes aşktan bahsediyor. Bu büyük depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye'ye tüm sevgi ve şifa enerjimizi gönderelim. Binlerce kişi öldü. Orada birçok kişi sevdiklerini, evini ve işini kaybetti. Tüm şehirler silindi. Kalp kırıcı" diyerek deprem için yardım toplayan AHBAP Derneği'nin internet adresini paylaştı.

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Dünyanın en büyük heavy metal gruplarından Metallica da deprem için baş sağlığı ve destek mesajı paylaştı. Grubun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Türkiye ve Suriye’yi vuran depremin yarattığı yıkımı tarif edecek söz bulmakta zorlanıyoruz. Deprem tüm bölgeyi enkaza çevirirken can kayıpları da trajik şekilde artmaya devam ediyor.” ifadeleri yer alırken deprem için düzenlenen uluslararası yardım kampanyalarının linki de yer aldı.

Madonna, Metallica ve Brian May, Kahramanmaraş depremi için paylaşım yaptı
Sound of Metal filmiyle tanınan ünlü İngiliz aktör Riz Ahmed de Twitter hesabında Türkiye'de yaşanan depremle ilgili arama kurtarma çalışmalarına ve yardım kuruluşlarının çağrılarına yer verdi.

 

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#Kahramanmaraş Depremi#DEPREM#Yardım Çağrısı

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