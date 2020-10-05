MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMadonna burcu yüzünden David Guetta'yı reddetti
GeriMagazin Madonna burcu yüzünden David Guetta'yı reddetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 05.10.2020 - 14:38 | Son Güncelleme:

Madonna burcu yüzünden David Guetta'yı reddetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Madonna burcu yüzünden David Guetta'yı reddetti
Abone Olgoogle-news

Grammy ödüllü DJ ve müzik prodüktörü David Guetta ile yeni albüm için çalışmak isteyen Madonna, Guetta'nın burcunu öğrenince işbirliğinden vazgeçti.

Ünlü DJ ve müzik prodüktörü David Guetta, katıldığı bir YouTube programında Madonna ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 52 yaşındaki Fransız müzisyen, Madonna ile tanışmalarını ve ünlü şarkıcının kendisiyle albüm yapmayı burcundan dolayı reddettiğini anlattı.

Guetta, “2009’da Madonna’nın Revolver şarkısının remiksini yaptım ve bununla Grammy kazandım. Ödülün ardından Madonna beni aradı ve remikse bayıldığını söyleyerek gelecek albümünü benim yapmamı istedi” diye konuştu.

Madonna burcu yüzünden David Guettayı reddetti


"Olanlar oldu"

 Buluşma gününü de anlatan ünlü DJ, “Öğle yemeğine gittim. Her şeyden konuştuk, müzikten, nasıl bir albüm yapmak istediğinden... Çok hoştu. Sadece o ve ben vardık. Çok sakin ve cool’du. Yemeğimizi yedik. Sonra olanlar oldu” ifadesini kullandı.

"Akrep deyince yüzü değişti"
“Bana burcumu sordu” diyen Guetta Madonna ile aralarındaki diyaloğu şöyle anlattı:

Akrep burcu olduğumu söyledim. Aniden yüzü değişti ve bana ‘Üzgünüm, birlikte çalışamayacağız. Seni tanımak güzeldi. Hoşça kal’ dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 Saatte Magazin Gündemi (05.10.2020)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle