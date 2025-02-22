Madem her şey ters gidiyor... İstersen gel, sen de bizimle oyna!

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2018 yılında neredeyse bütün dünyanın huzurunda Harry'yle evlilik yemini etmek uğruna mesleğini de bir kenara bıraktı Markle.

Önceleri Londra'daki hayatı gayet yolunda görünüyordu. Genellikle kocası Prens Harry ile bazen de Prens William ve Kate Middleton ile birlikte resmi görevler üstleniyordu.

Ama sonra Harry ile o sırada bebek olan oğulları Archie'yi de yanlarına alıp ABD'ye taşınınca hayatı bir kez daha değişti Meghan'ın.

İŞLERİ ÇOK DA YOLUNDA GİTMİYOR

Herkes çiftin para kazanmak için ne yapacağını merak etti. Seçtikleri işler de doğrusu genellikle kamera karşısındaydı.

Hatta Meghan Markle, şu sıralarda bir dijital platform için ev idaresi programı hazırlıyor. Mart ayında program ekrana gelmeye başlayacak.

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Ama genel olarak şöyle bir bakıldığında Meghan ile Harry'nin yapmaya çalıştığı işlerin öyle çok da yolunda gittiğini söylemek kolay değil.

İşte tam bu sırada Meghan Markle'a açık bir davet geldi...

'KAPIMIZ HEPSİNE AÇIK'

Hollywood'da üne kavuşmasını sağlayan Suits dizisinin yaratıcısı Aaron Korsh, Markle'a kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

Suits dizisinin devamı niteliğindeki Suits LA adlı yapımın California'da yapılan galasına katılan Aaron Korsh, 2018 yılında yapıma veda eden Markle'ın dönüşü hakkında konuştu.

Aslında sadece Meghan Markle'ın değil dizinin ilk çevriminde rol alan oyunculardan herhangi birinin gelip yeniden kamera karşısına geçmek isteyip istemeyeceklerini çok düşündüğünü anlattı Korsh.

Ardından da şunları söyledi: "Açıkçası eğer Meghan gelip dizide oynamak isterse geri dönebilir."

Basın mensuplarının "Bu Meghan'a bir açık davet mi?" sorusu üzerine de Aaron Korsh "Tabii ki" diye yanıt verdi. Ama böyle bir geri dönüşün çok büyük yankı yaratacağını söylemeden de edemedi.

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BU DİZİ HAYATININ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Suits dizisi ekran serüvenine 2011 yılında başladı. dizi 2019 yılına kadar sürdü. Meghan Markle dizide Rachel Zane karakterine hayat verdi.

Bu dizi Markle'ın oyunculuğunda bir dönüm noktası oldu. Bu sayede aradığı şöhreti buldu.

Hatta bir dönem Prens Harry'nin de Markle'ı ilk kez bu dizide gördüğü konuşulmuştu.

Meghan Markle, Harry ile tanıştıktan sonra kraliyet hayatına adım atacağı için diziye de oyunculuğa da veda etti.