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Haber Giriş: 22.02.2020 - 11:28,Son Güncelleme:/

Mabel Matiz'den duygusal mesaj: Burası soğuk, güneş açsın diye bekliyorum...

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Mabel Matiz'den duygusal mesaj: Burası soğuk, güneş açsın diye bekliyorum...
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Mabel Matiz, geçtiğimiz yıl kaybettiği babasını 1. ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı. 

"Bir yıl nasıl geçti bilmiyorum. Nasıl baş ediyorum bilmiyorum belki de baş edemiyorum zaten. Bir insanın olmaması fikri çok acıymış ve bir özlemin her gün her gün daha da büyümesi, çok hazin. Seni çok özlüyorum baba. Soğuk burası. Güneş açsın diye bekliyorum. Eski günleri düşünüp avunuyorum. Benle duyduğun gururu düşünüp avunuyorum. “Albümüne annesinin adını vermiş, Ali Dayı!” diyenlere “olabilir, ama ‘babam’ diye şarkı yazdı naber?!” deyişini hatırlayıp gülüyorum. Umarım ve dilerim huzur içinde, nurlar içindesindir."

Mabel Matizden duygusal mesaj: Burası soğuk, güneş açsın diye bekliyorum...

 

 

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