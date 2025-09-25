×
‘Lütfen bu sefer kız olsun’ diye dua ediyordu… Ünlü şarkıcı üçüncü çocuğunu kucağına aldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 09:36

Müzik sahnelerinin yıldızı ünlü şarkıcı üçüncü kez anne oldu. Rihanna doğum yaptığı haberini kucağında bebeğiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşarak verdi.

Sadece müzik sahnelerinde değil kurduğu moda markasıyla iş yaşantısında da çok büyük başarılar yaşayıp milyarder olan Rihanna bir yandan da ailesini büyütmeye devam ediyor.

Yıllarca yakın arkadaş olduğu, 2020’den beri de büyük aşk yaşadığı erkek arkadaşı, ünlü rapçi A$AP Rocky’den iki erkek çocuk sahibi olan Rihanna üçüncü kez anne oldu.

Uzun süredir kız çocuk özlemi çektiğini saklamayan, “Lütfen bu kez bir kızım” olsun diye dua ettiğini söyleyen Rihanna en sonunda kızını kucağına aldı.

Sosyal medya hesabından yeni doğmuş kızı kucağında bir fotoğraf paylaşan Rihanna fotoğrafı “Rocki Irish Mayers 13 Eylül 2025” diye paylaşarak kızının adını ve doğum tarihini de açıkladı.

Rihanna ve A$AP Rocky çiftinin 2022’de dünyaya gelen RZA ve 2023’te doğan Riot adında iki oğlu vardı.

Çocuklarına hep R harfiyle başlayan isimler vereceklerini açıklayan çift kızlarının adını da Rocki koydu.

İlk hamileliğini karnı burnunda sahneye çıktığı Super Bowl’da duyuran 37 yaşındaki Rihanna bu kez de mayıs ayında Met Gala’ya karnı büyümüş halde çıkarak üçüncü bebeğini beklediğini müjdelemişti.

