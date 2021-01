Lütfen artık benim fotoğraflarımı paylaşma!

IŞIN Karaca ile Merve Boluğur arasındaki gerilim artıyor. Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde şarkı yapacağını açıklamış, Işın Karaca onu “Bir sen eksiktin güzel kız” diyerek ti’ye almıştı. Bunun üzerine ise Boluğur’un yakın çevresine Karaca için “Işın’ın derdi benim zayıf olmam. Zayıf kadınlara her zaman düşmandır” dediği iddia edilmişti.





KADININ EN BÜYÜK DÜŞMANI YİNE KADINDIR

Geçtiğimiz gün Karaca ile kendi fotoğrafını Instagram’dan paylaşan oyuncu, “Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum” demişti. Işın Karaca’dan Boluğur’a yanıt gecikmedi. Eski ve yeni halini Instagram’dan paylaşan Karaca, şu notu yazdı: “

Atalarımız şöyle buyurmuş:

“Büyük lokma ye amma büyük söz konuşma” illa da konuşacaksan ağızından çıkanı kulağın duysun ve her sözünü iyi tart!

Bu iki kadın da benim.

Ben beni seviyorum!!

Her şeklimle!!!

Kapı kapı kilolarımı vermek için dolaştığım doğrudur! Yine aşırı bir kilolanmam olsa yine dolaşırdım.

Ayıp değil ki kilolu olmak!

Ama ben dünyada var olan büyük bir başarı ile geldiğim noktaya geldim.

İlk ünlü olduğumda 20 sene önce 110kiloydum! Bu ne demek biliyor musun güzel kız!

Şişmandım!!

Ama ses aynı ses!

Kadın aynı kadın!

Güzellik çok önemli bir kavram değil

Allah’ımın bana bağışladığı ses ile hayatımı idam ediyorum ve her günüm için şükrediyorum!

Kendimce kendime güzelim. Kimsenin onayına ihtiyaçım da yok.

Kimsenin güzelliğini yada zayıflığını kıskanacak halim yok çünkü o arada o zayıf ve müzik piyasasındaki bütün güzel kızlar benim gibi şarkı söyleme derdindeydi.

Sen ki geçmişinde marka yüzü olduğun ürünlerin her boyuttaki kadına satıldığını bilirken böyle talihsiz bir açıklama ile kendini baltalıyorsun!

Şimdi sana zahmet elindeki telefonu artık kenara koy!

Kendine sana yalansız konuşacak 2-3 dost edin.

Ve lütfen artık benim fotoğraflarımı vs paylaşma!

Özrün kabahatinden büyük!!

Kadının en büyük düşmanı hep kadındır!

Ama ben sana söz veriyorum, o şarkıyı okuyacaksın ya! stüdyona gelip okutmayı ben yaptırayım.

Sana iyiliğim dokunsun..

İyilik bulaşıcıdır arkadaşlar..

Unutmayın...