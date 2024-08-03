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Sharon Stone lüks yatla Bodrum turunda

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#Sharon Stone#Altın Küre#Global İkon Ödülü
Sharon Stone lüks yatla Bodrum turunda
Barbaros Tapan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 08:02

Altın Küre’nin bu yıl ilk kez vereceği ‘Global İkon Ödülü’nü almak üzere Türkiye’ye gelen Hollywood yıldızı Sharon Stone, tören öncesi Bodrum’da yat turuna çıktı.

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Altın Küre Yönetim Kurulu Üyesi ve Kelebek yazarı Barbaros Tapan’ın misafiri olarak yat turuna çıkan Sharon Stone’a oğlu Laird Stone ile ekibi de eşlik etti. Dünyaca ünlü oyuncu, Bodrum koylarına hayran kaldığını söyledi.

Sharon Stone lüks yatla Bodrum turunda


EZANA SAYGI

Bacak bacak üstüne atıp manzaranın tadını çıkaran Sharon Stone, ezan okunduğunu duyunca saygı için oturuşunu düzeltti. Stone, hiç konuşmadan dinlediği ezan için “Huzur veriyor” yorumunu yaptı. Yatta ekibe lahmacun, kebap gibi Türk lezzetleri de ikram edildi. Türk çayı içen Laird Stone ayrıca tavla oynadı.

Sharon Stone lüks yatla Bodrum turunda

Bodrum koylarını dolaşan Sharon Stone lüks yatta güneşlenirken görüntülendi. (Kamil SÜMER)

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Siz bir de mermeri görün!

Sharon Stone, Bodrum’da konakladığı otelde talihsiz bir kaza geçirdi.

Sharon Stone lüks yatla Bodrum turunda

Yüzünü çarpan ve gözü moraran ünlü yıldız, sosyal medyada paylaştığı videoda şöyle dedi: “Gece tuvalet için uyandım ve yüzümü mermere çarptım. Hayır, kimse bana bir şey yapmadı. Tatilimde çok iyi ağırlanıyorum. Ve evet, gözüm daha iyiye gidiyor. Siz asıl mermeri görecektiniz!”

 

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#Sharon Stone#Altın Küre#Global İkon Ödülü

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