Sharon Stone lüks yatla Bodrum turunda

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Altın Küre Yönetim Kurulu Üyesi ve Kelebek yazarı Barbaros Tapan’ın misafiri olarak yat turuna çıkan Sharon Stone’a oğlu Laird Stone ile ekibi de eşlik etti. Dünyaca ünlü oyuncu, Bodrum koylarına hayran kaldığını söyledi.
Siz bir de mermeri görün!
Sharon Stone, Bodrum’da konakladığı otelde talihsiz bir kaza geçirdi.
Yüzünü çarpan ve gözü moraran ünlü yıldız, sosyal medyada paylaştığı videoda şöyle dedi: “Gece tuvalet için uyandım ve yüzümü mermere çarptım. Hayır, kimse bana bir şey yapmadı. Tatilimde çok iyi ağırlanıyorum. Ve evet, gözüm daha iyiye gidiyor. Siz asıl mermeri görecektiniz!”