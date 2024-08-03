Sharon Stone lüks yatla Bodrum turunda

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Altın Küre Yönetim Kurulu Üyesi ve Kelebek yazarı Barbaros Tapan’ın misafiri olarak yat turuna çıkan Sharon Stone’a oğlu Laird Stone ile ekibi de eşlik etti. Dünyaca ünlü oyuncu, Bodrum koylarına hayran kaldığını söyledi.

Bacak bacak üstüne atıp manzaranın tadını çıkaran Sharon Stone, ezan okunduğunu duyunca saygı için oturuşunu düzeltti. Stone, hiç konuşmadan dinlediği ezan için “Huzur veriyor” yorumunu yaptı. Yatta ekibe lahmacun, kebap gibi Türk lezzetleri de ikram edildi. Türk çayı içen Laird Stone ayrıca tavla oynadı.

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Bodrum koylarını dolaşan Sharon Stone lüks yatta güneşlenirken görüntülendi. (Kamil SÜMER)

Siz bir de mermeri görün!

Sharon Stone, Bodrum’da konakladığı otelde talihsiz bir kaza geçirdi.

Yüzünü çarpan ve gözü moraran ünlü yıldız, sosyal medyada paylaştığı videoda şöyle dedi: “Gece tuvalet için uyandım ve yüzümü mermere çarptım. Hayır, kimse bana bir şey yapmadı. Tatilimde çok iyi ağırlanıyorum. Ve evet, gözüm daha iyiye gidiyor. Siz asıl mermeri görecektiniz!”