O kadar lÃ¼ks hayatÄ± var ama huzuru yok: KocasÄ±na yalvarÄ±p yakarsa da boÅŸuna gitti: OÄŸlum da Ã¶lÃ¼mcÃ¼l tutkuya kapÄ±lacak

Zaten o gelecek Ã¶yle herkese nasip olmayacak tÃ¼rden.. Dile kolay, Ã¼lkesinin kraliÃ§esi olacak zamanÄ± geldiÄŸinde.

Halktan kraliÃ§e olarak da Ã¶mrÃ¼ yettiÄŸince bunun keyfini sÃ¼recek.Â Beraberinde getirdiÄŸi sorumluluklarda birlikte elbette.

DiÄŸer yandan yÄ±llar boyu hayatÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, sevgisinden emin olduÄŸu bir kocasÄ± ve Ã¼Ã§ tane gÃ¼zel Ã§ocuÄŸu var.

ONCA LÃœKS Ä°Ã‡Ä°NDE DE YAÅžASAN HUZURUN YOKSA YOKTUR

Ama gelin gÃ¶rÃ¼n ki Kate Middleton'Ä±n Ã¶yle kesintisiz bir huzuru yok... TÄ±pkÄ± milyonlarca anne gibi Ã§ocuklarÄ± bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e onun dertleri de bÃ¼yÃ¼yor.

12 yaÅŸÄ±nda George, 10 yaÅŸÄ±nda Charlotte ve 7 yaÅŸÄ±nda Louis adÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu var Kate ile William'Ä±n. Elbette her biri geleceklerine hazÄ±rlanÄ±yor aile tarafÄ±ndan.

Tabii ki hepsinin de kendilerine gÃ¶re beÄŸenileri var.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kate ile William, Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±nÄ± da iyi yetiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bir yandan eÄŸitimleri derken diÄŸer yandan da Ã¼Ã§ kardeÅŸ spora yani hareketli bir hayata yÃ¶nlendiriliyor.

Ä°ÅŸte Kate'in korkusu da bunlardan birinden yana.





YA OÄžLUMUZ BABASINA BENZERSE!

Bilenler bilir... William, 19 yaÅŸÄ±nda ilk ehliyetini aldÄ±ÄŸÄ± andan itibaren tam bir motosiklet tutkunu. Hatta evlendikten sonra karÄ±sÄ± Kate'in bu konudaki korkusuna raÄŸmen bu tutkusundan vazgeÃ§miÅŸ deÄŸil.

Kate her ne kadar kocasÄ±nÄ±n motosiklet kullanmasÄ±nÄ± tehlikeli bulup onu bundan vazgeÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸsa da onun bÃ¶yle bir niyeti yok. Bir dediÄŸini iki etmediÄŸi karÄ±sÄ±nÄ± bile konuda kÄ±rmayÄ± gÃ¶ze alÄ±yor.

BÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± George bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e Kate'in bu konudaki korkusu da bÃ¼yÃ¼yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ oÄŸlunun da babasÄ±ndan etkilenip motosiklet tutkusuna kapÄ±lmasÄ±ndan Ã§ok korkuyor.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kate, bu konudaki korkusunu daha George ve Charlotte kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼kken katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte de dile getirmiÅŸti.

O dÃ¶nemde George iki yaÅŸÄ±nda, Charlotte ise sadece birkaÃ§ aylÄ±ktÄ±. Kate kocasÄ± William hakkÄ±nda "Hala motosiklet kullanÄ±yor. Motosiklete her bindiÄŸinde dehÅŸete kapÄ±lÄ±yorum. Ã‡ok korkuyorum. UmarÄ±m George'u bundan uzak tutabilirim" demiÅŸti Kate.

Aradan zaman geÃ§tikÃ§e Kate'in korkusu azalmadÄ± tam tersine arttÄ±.





HER Ã‡OCUK GÄ°BÄ° ONLAR DA BABALARINDAN ETKÄ°LENÄ°YOR

Bir saray kaynaÄŸÄ± "Kate, bu korkusu konusunda hep aÃ§Ä±k sÃ¶zlÃ¼ oldu. George bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e de onun da bir gÃ¼n babasÄ± gibi motosiklet tutkunu olabileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi beynini kemirip duruyor" dedi.

AynÄ± kaynak, William'Ä±n ise karÄ±sÄ±nÄ±n bu korkusuna bir anlam veremediÄŸini belirtti.

DiÄŸer yandan William da aslÄ±nda bu motosiklet tutkusunu dizginlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

O da birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce gittiÄŸi bir ziyarette "ÃœÃ§ Ã§ocuk babasÄ±yÄ±m artÄ±k biraz daha sakin olmalÄ±yÄ±m" dedi. Hatta geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi uzun motosiklet gezilerini Ã¶zlediÄŸini de saklamadÄ±.

William, Ã§ocuklarÄ±nÄ± ve karÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in eskisi kadar uzun gezilere Ã§Ä±kmasa da yine de motosiklet tutkusundan tamamen vazgeÃ§ebilmiÅŸ deÄŸil.

UZUN MOTOSÄ°KLET GEZÄ°LERÄ° ARTIK HAYAL OLDU

HenÃ¼z 19 yaÅŸÄ±ndayken motosiklet ehliyetini alan Prens William, o dÃ¶nemde uzun uzun gezilere Ã§Ä±kÄ±yordu.

Bir keresinde bu tutkusunu paylaÅŸan kardeÅŸi Harry ile birlikte GÃ¼ney Afrika'da kilometrelerce sÃ¼ren bir yolculuÄŸa Ã§Ä±kÄ±p bir yardÄ±m kuruluÅŸu iÃ§in 677 bin dolar para toplamÄ±ÅŸtÄ±.