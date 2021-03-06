Luca Marchesi: Model ajanslarÄ± yÃ¼zÃ¼n Ã§ok yuvarlak deyince kendini Ã§izgi film karakterine benzetti

'BÄ°RAZ FAZLA OLMUÅž' YORUMLARIÂ

Buna benzer bir durumla karÅŸÄ±laÅŸan Ä°talyan model Luca Marchesi, model ajanslarÄ±nÄ±n tercih ettiÄŸi gibi gÃ¶rÃ¼nebilmek iÃ§in yÃ¼zÃ¼nÃ¼, kelimenin tam anlamÄ±yla bambaÅŸka bir ÅŸekle soktu. Sosyal medyadaki takipÃ§ilerinin yorumlarÄ±na gÃ¶re ise "biraz aÅŸÄ±rÄ±ya gitti."



GÃ–RÃœNTÃœSÃœNDEN HOÅžLANMAMAYA BAÅžLADI

Milano'da yaÅŸayan Luca Marchesi, Ä°talyan Webboh adlÄ± internet sitesine geÃ§en yÄ±lÄ±n son dÃ¶nemlerinde verdiÄŸi bir rÃ¶portajda bu deÄŸiÅŸim fikrinin nasÄ±l ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±. BirkaÃ§Â yÄ±l Ã¶nce sevgilisinden yeni ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kÃ¶tÃ¼ bir dÃ¶nem geÃ§irdiÄŸini anlatan Marchesi, o gÃ¼nlerde fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nden de memnuniyetsizlik duymaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.



BÄ°R KAST DÄ°REKTÃ–RÃœNÃœN Ã–NERÄ°SÄ°NÄ° DÄ°NLEDÄ°

Luca Marchesi, o sÃ¼reÃ§te kendine bir kariyer oluÅŸturmak iÃ§in modellik ajanslarÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± Ã§almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak "Hepsi bana yÃ¼zÃ¼mÃ¼n fazla yuvarlak olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yordu" diye konuÅŸtu. O dÃ¶nemde bir kast direktÃ¶rÃ¼nÃ¼n kendisine zayÄ±flamasÄ±nÄ± ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmesini, revizyondan geÃ§irmesini Ã¶nerdi.Â Luca Marchesi, kariyerinin baÅŸlarÄ±nda ÅŸimdikinden Ã§ok farklÄ± bir fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼me sahip olduÄŸunu da sÃ¶ylemiÅŸti bir rÃ¶portajÄ±nda. O sÄ±rada 104 kilo olan 1.89 cm boyundaki Marchesi, zayÄ±flayÄ±p kaslarÄ±nÄ± geliÅŸtirdi ve bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne kavuÅŸtu. Marchesi, ÅŸimdi bir ajansa baÄŸlÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Â KÄ°LO DA VERDÄ°

Bu Ã¶neriyi ciddiye alan Marchesi, Ã¶nce zayÄ±flayÄ±p kaslarÄ±nÄ± geliÅŸtirdi. Sonra da yÃ¼zÃ¼nÃ¼n yuvarlaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± gidermek iÃ§in ilginÃ§ bir yol buldu. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re iki ay boyunca uyguladÄ±ÄŸÄ± egzersizler yardÄ±mÄ±yla Ã§enesinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirdi. Marchesi, bir sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinde, yÃ¼zÃ¼nÃ¼n son halini gÃ¶steren videosunu paylaÅŸÄ±p "Ã§ok fazla olduÄŸunu mu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz?" diye sordu. Luca Marchesi, her ne kadar bu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n uyguladÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel Ã§ene egzersizleri sonucunda olduÄŸunu ileri sÃ¼rse de bazÄ±larÄ± tarafÄ±ndan operasyon geÃ§irdiÄŸi savunuldu.

Â ALVIN KARAKTERÄ°NE BENZETÄ°LDÄ°

Luca Marchesi, Ã§ene kemiklerinin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle Alvin ve Sincaplar adlÄ± Ã§izgi filmindeki Alvin karakterine benzetildi.

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