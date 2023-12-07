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Ünlü dizinin yıldızı dert yandı: Yıllar geçti, hala 'sıcak dudak' diyorlar... Bu lakap üzerime yapıştı

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#Loretta Swit#M.A.S.H#Hollywood
Ünlü dizinin yıldızı dert yandı: Yıllar geçti, hala sıcak dudak diyorlar... Bu lakap üzerime yapıştı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 11:38

Bazı oyuncuların kamera karşısında hayat verdiği öyle karakterler var ki seyircinin hafızasına kazınır ve bir daha silinmesi mümkün olmaz. Onlar aradan geçen zaman içinde farklı roller üstlense de seyirci onların belli bazı yapımlarda canlandırdığı karakterleri asla unutamaz. Bazıları bundan kurtulmak ister ama başaramaz. Bir anlamda o roller üzerlerine "yapışır. "

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İşte böyle bir deneyim yaşayan ünlü oyuncu, tam da böyle bir durumdan dert yandı. Aslına bakılırsa onun şikayet ettiği ayrıntı ünlü dizide canlandırdığı rol değil.

Dizide o karaktere takılan lakabın yıllar geçse de bir türlü unutulmaması. Oysa söylediğine göre gerçekten de o lakabı unutturmak isterdi.

Belli bir kuşak TV seyircisi hatırlar M.A.S.H adlı diziyi. İşte o dizide ana karakterlerden biri olan Binbaşı Margaret Houlion'ı canlandıran Loretta Swift, dizideki karakterinin lakabından bir türlü kurtulamamasından yana dertli.

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'SICAK DUDAK' LAKABI HİÇ UNUTULMADI
Yayınlandığı dönemde diziyi izleyenler Swift'in canlandırdığı karakterin lakabının "sıcak dudak" olduğunu hatırlar zaten.

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Büyük olasılıkla bu karakteri canlandıran oyuncunun gerçek adı değilse bile o karakterin lakabı çoktan hafızalarına kazınmıştır.

Loretta Swit bugün artık 86 yaşında, olgunluk dönemini yaşayan bir yetişkin. M.A.S.H dizisinden sonra birçok karaktere de hayat verdi. Ama canlandırdığı karakterin 'sıcak dudak' lakabı bir türlü unutulmadı.

Oyuncu işte bu konudan şikayet etti Fox Digital'e verdiği röportajda. Deneyimli oyuncu " Bu tür lakapların karaktere duyulan yoğun sevginin bir simgesi olduğunu biliyorum. Ama bu durum benim açımdan bir hakaret aynı zamanda" dedi. 

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "O karakter sadece bir kadın değildi. Aynı zamanda ABD ordusunda bir binbaşıydı. Bu yüzden de böyle bir saygısızlığa uğramamalıydı."

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O KARAKTERİ CANLANDIRMAKTAN GURUR DUYMUŞ
Loretta Swit canlandırdığı karakteri " O dizideki kadın binbaşı, rütbe sahibi, çok çalışan, işinde iyi olmak için elinden geleni yapan biriydi. Birçok kişiye ilham olan bir karakterdi. O karakterle gurur duyuyordum. Onu canlandırarak ordudaki kadın askerleri temsil etmek de benim için gurur verici bir durumdu" diye anlattı.

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Swit, bir döneme damgasını vuran bu dizide rol almaktan dolayı da mutlu ve gururlu olduğunu anlattı.

Ama onun derdi bu karakterin lakabı ve bunun haya unutulmamış olması. Zaten dizide canlandırdığı karakterin de bu "sıcak dudak" lakabından hoşlanmadığını, bunu saygısızlık olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

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ROMAN UYARLAMASI, DÖNEMİN ÜNLÜLERİ KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Bir dönem çok izlenen M.A.S.H adlı kamedi dizisi esin kaynağını Richard Hooker'ın 1968 tarihli MASH: A Novel About Three Army Doctors adlı romanından alıyordu.

Dizideki olaylar ABD'nin de yer aldığı Kore Savaşı'nda bir askeri hastanede yaşananları anlatıyordu. Dizinin ekran serüveni 1972 yılında başladı ve 1983 yılına kadar sürdü.

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İstatistiklere göre dizinin final bölümünü, ABD'deki evlerin yüzde 60'ından fazlası izledi.

Dizide Loretta Swit'in yanı sıra Alan Alda, Wayne Rogers, Larry Linville Gary Burghoff gibi oyuncular rol alıyordu.

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#Loretta Swit#M.A.S.H#Hollywood

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