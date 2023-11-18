SÖYLENENLER DOĞRU DEĞİLAZUR KENDİ KARARLARINI VERİYOR
-Saç rengini değiştiren popçu, “Uzun süre kullanırım, sevdim saçlarımı” dedi. Yılbaşında sahnede olacağını söyleyen Gülşen’e “Şarkıcıların yılbaşı kaşeleri çok konuşuluyor, yazılan rakamlar doğru mu?” diye soruldu.
- Yılbaşı gecesi vereceği konser için 3.5 milyon lira istediği yazılan ünlü şarkıcı, soruya gülerek yanıt verdi: “Ne söyleniyorsa doğru değil. Yazılan rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Telaffuz edilen rakamlardan daha fazla yılbaşı sahne fiyatları!”
- Gülşen, 6 yaşındaki oğlu Azur Benan
’la ilgili soruları da yanıtladı. “Azur her geçen gün büyüyor ve değişiyor, ondan çok şey öğreniyorum. Çok tatlı, anlatmaya kelimeler yetmez. Beni hiç üzmüyor. Ben ondan daha yaramazım” dedi. Şarkıcı, “Nasıl bir annesiniz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:
- “Kuralcı biri değilim. Kendi kararlarını kendisinin vermesini istiyorum. Çocuğa rehberlik etmek tabii ki anne ve babanın sorumlulukları arasında ama ne okuyacağına, ne giyeceğine, ne söyleyeceğine, ne hayal kuracağına kendisi karar vermeli. O bir birey ve hayatı kendi sorumluluğunda.” Londra’da yaşamıyorum
Gülşen, sanılanın aksine Londra’da yaşamadığını söyledi: “Doğru olmayan çok haber
çıkıyor.
Bu haber de onlardan biri.”