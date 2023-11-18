Londra’da yaşamıyorum

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SÖYLENENLER DOĞRU DEĞİL

-Saç rengini değiştiren popçu, “Uzun süre kullanırım, sevdim saçlarımı” dedi. Yılbaşında sahnede olacağını söyleyen Gülşen’e “Şarkıcıların yılbaşı kaşeleri çok konuşuluyor, yazılan rakamlar doğru mu?” diye soruldu.

- Yılbaşı gecesi vereceği konser için 3.5 milyon lira istediği yazılan ünlü şarkıcı, soruya gülerek yanıt verdi: “Ne söyleniyorsa doğru değil. Yazılan rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Telaffuz edilen rakamlardan daha fazla yılbaşı sahne fiyatları!”



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