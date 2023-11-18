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Londra’da yaşamıyorum

Güncelleme Tarihi:

#Gülşen#Azur Benan#Londra
Londra’da yaşamıyorum
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 07:00

Gülşen önceki gün Etiler’deki bir güzellik merkezindeydi.

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SÖYLENENLER DOĞRU DEĞİL
-Saç rengini değiştiren popçu, “Uzun süre kullanırım, sevdim saçlarımı” dedi. Yılbaşında sahnede olacağını söyleyen Gülşen’e “Şarkıcıların yılbaşı kaşeleri çok konuşuluyor, yazılan rakamlar doğru mu?” diye soruldu.
- Yılbaşı gecesi vereceği konser için 3.5 milyon lira istediği yazılan ünlü şarkıcı, soruya gülerek yanıt verdi: “Ne söyleniyorsa doğru değil. Yazılan rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Telaffuz edilen rakamlardan daha fazla yılbaşı sahne fiyatları!”

Londra’da yaşamıyorum

AZUR KENDİ KARARLARINI VERİYOR
- Gülşen, 6 yaşındaki oğlu Azur Benan’la ilgili soruları da yanıtladı. “Azur her geçen gün büyüyor ve değişiyor, ondan çok şey öğreniyorum. Çok tatlı, anlatmaya kelimeler yetmez. Beni hiç üzmüyor. Ben ondan daha yaramazım” dedi. Şarkıcı, “Nasıl bir annesiniz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:
- “Kuralcı biri değilim. Kendi kararlarını kendisinin vermesini istiyorum. Çocuğa rehberlik etmek tabii ki anne ve babanın sorumlulukları arasında ama ne okuyacağına, ne giyeceğine, ne söyleyeceğine, ne hayal kuracağına kendisi karar vermeli. O bir birey ve hayatı kendi sorumluluğunda.” 
Londra’da yaşamıyorum

Londra’da yaşamıyorum
Gülşen, sanılanın aksine Londra’da yaşamadığını söyledi: “Doğru olmayan çok haber çıkıyor.
Bu haber de onlardan biri.”

 

 

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#Gülşen#Azur Benan#Londra

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