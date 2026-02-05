Üç seferinde de lohusa yatağından kalkıp sete koşmuştu... 'Güzel kızım, artık kollarıma sığmaz oldun... Ne iyi ettim de doğurdum seni'

Haberin Devamı

Her ne kadar evlilikleri bitse de ikisi de birbiri için "eski" olsa da aralarındaki dostluk bitmedi. Gerçekten de evlenirken verdikleri sözü boşandıktan sonra tuttular. İyi günde kötü günde birbirlerine hep destek oldular.

Bu eski ünlü çiftten biri, artık olup biteni kavrayamayacak hale gelmiş olsa da büyük aşklarından dünyaya gelen ve geçmişte birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlatan üç kızlarından biri önceki gün yeni yaşına girdi.

Elbette bu mutlu gün de aile arasında ve artık adet olduğu üzere sosyal medyada kutlandı.

BİR DÖNEME DAMGA VURAN AŞKIN KAHRAMANLARINDAN BİRİ

Bu anlattığımız ünlü çift, bir zamanların büyük aşıkları ama şimdinin eşsiz dostları Demi Moore ile Bruce Willis.

Üç çocuklu evliliklerini bitirdiler ama dostlukları baki kaldı.

1987 ile 2000 arasında süren bu evlilikten dünyaya gelen üç kızın en küçüğü olan Tallulah da önceki gün 31 yaşına girdi. Annesi, ünlü oyuncu Demi Moore onun yeni yaşını Instagram hesabından bir dizi fotoğrafla kutladı.

Moore, en küçük kızına "Geçmişte ve şimdi... Artık kollarıma sığmaz olsan da rujunu sürmeme ihtiyaç duymasan da her zaman benim tatlı bebeğim olarak kalacaksın" diye seslendi.

Moore'un en küçük kızı Tallulah da onun bu paylaşımına "Seni seviyorum anne... Ben her zaman senin kollarına sığarım" diye yorum yaptı.

Bruce Willis ile eski karısı Demi Moore'un 37 yaşında Rumer ve 34 yaşında Scout LaRue adında iki kızı daha bulunuyor.

Demi Moore, en küçük kızı Tallulah'nın yeni yaşını bir dizi fotoğraf paylaşarak sosyal medyadan da kutladı.





Kızının artık kollarına sığamayacak kadar büyüdüğünü belirtse de Tallulah ona "Ben her zaman senin kollarına sığarım" diye yanıt verdi.

DAHA HAMİLEYKEN FORMA GİRMEYE ÇALIŞTI... LOHUSALIĞINI SETTE GEÇİRDİ

Demi Moore, daha önce verdiği bazı röportajlarda Hollywood'da bir yandan kariyerinde tutunmaya çalışırken diğer yandan da anne olmanın zorluklarına da değinmişti.

Her üç kızını da dünyaya getirdikten çok kısa süre sonra forma girip, hamilelik kilolarından kurtulup tam anlamıyla lohusa yatağından kalkıp sete koştuğunu anlatmıştı.

Moore, bunun en çarpıcı örneklerinden birini de geçen yılın ekim ayında vermişti. Katıldığı bir sohbette 1992 tarihli A Few Good Men filminin kamera arkasına dair anlattıkları da Hollywood'da kadın yıldızlara yönelik ayrımcılığın bir örneğiydi.

Demi Moore'un söylediğine göre o filmde başrollerden birini üstlendiğinde Bruce Willis ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Rumer'a hamileydi. Karnı da giderek büyüyordu.

Filmin çekimlerinden önce rol arkadaşı Tom Cruise ve yönetmen Rob Reiner ile birlikte okuma provalarına katıldılar. Demi Moore işte o sırada Tom Cruise'in, kendisinin hamileliğinden utandığını anlattı.

'BEN HAREKET EDEBİLİYORDUM AMA TOM TUHAF HİSSETTİ'

Moore, katıldığı panelde şunları anlattı: "Sanırım Tom utanmıştı... Ben aslında hareket edebiliyordum ama onun kendini tuhaf hissettiğini söyleyebilirim size."

Demi Moore'a göre o sırada Tom Cruise'un kendini tuhaf hissetmesinin bir nedeni vardı.

O dönemde bazı kadın yıldızlar kendilerine yönelik "Ya kariyerin ya çocuk" baskısına rağmen çocuk sahibi oluyorlardı. Moore'un yorumuna göre Cruise'u rahatsız eden de bu durumdu.

Yani kendisinin hem karnı burnunda hamile olması hem de mesleğini sürdürmesi.

Deneyimli oyuncu bu konuda: "Bu benim için bir anlam ifade etmiyordu....Neden olmasın ki hem kariyerimi sürdürürüm hem de çocuk doğururum diye düşünüyordum" şeklinde konuştu.

Bu iddiasına rağmen Demi Moore bunu gerçekten başarabileceğini hem kendine de hem de başkalarına ispat edebilmek için epey bir baskı hissetti üzerinde.

Onu düşündüren başka bir ayrıntı da bebeğini doğurduktan sonra filin çekimleri başlamadan önce hemen eski formuna dönmekti. Söylediğine göre bunun içinde daha kızını dünyaya getirmeden egzersizlere başladı.





Demi Moore ile Bruce Willis'in evliliğinden, artık hepsi 30'lu yaşlarında olan üç tane kızı dünyaya geldi.





Hatta bu kızların en büyüğü olan Rumer, eski çifte ilk torun sevincini de yaşattı.