Lisaveti Karibskaya kimdir, kaç yaşında?

Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan Sergen Yalçın'ın kalbini 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya'ya kaptırdığı ortaya çıktı. Çakır, Sergen Yalçın, Karibskaya ve bir arkadaşıyla çektiği fotoğrafı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı. Bu gelişme ardından gözler Lisaveti Karibskaya'ya çevrildi. Lisaveti Karibskaya 22 yaşında ve Ukraynalı modeldir. Ünlü modelin Beşiktaş'ın şampiyonluğunda mutluluk göz yaşı döktüğü anlar futbol severler tarafından oldukça dikkat çekmişti.

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