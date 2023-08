ArkadaÅŸlarÄ±m birer birer hamile kaldÄ±kÃ§a onlarÄ± Ã¶yle kÄ±skandÄ±m ki ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z anne olmak istedi, ama elleri hep boÅŸ kaldÄ±

Haberin Devamı

Bu sözler doğurganlık döneminin büyük bir bölümünde anne olmaya çalışan ama her seferinde de hayal kırıklığına uğrayan bir ünlüye ait.

Artık 50'li yaşlarının başında olan bu ünlü, anne olma mücadelesini ve attığı adımların sonuçsuz kalmasının kendisinde yarattığı duyguyu büyük bir samimiyetle anlattı.



Sözünü ettiğimiz kişi, bir dönem George Clooney'in sevgilisi olarak da tanınan oyuncu ve model Lisa Snowdon.

51 yaşındaki Snowdon, kaleme aldığı ve bir süre önce piyasaya çıkan Just Getting Started: Lessons In Life, Love And Menopause adlı kitabında bu konuda neler yaşadığını, neler hissettiğini anlattı.

Bütün bunları sadece kitabında anlatmakla kalmayan Snowdon, konuk olduğu bir programda da anne olmak için ne kadar zorlu bir mücadele verdiğini ifade etti.Lisa Snowdon, geçtiğimiz günlerde de Ranvir Singh'in programına konuk oldu. Snowdon, çocuk sahibi olamamayı kolayca kabullenemediğini itiraf etti.

Ardından da arkadaşlarının hamile kaldığı haberini duyduğunda derin bir kıskançlık hissettiğini saklamadı. Bu duyguyla başa çıkmanın da hiç kolay olmadığını sözlerine ekledi.

Bu sözler üzerine sunucu Singh, bu kıskançlık duygusunu kabul etmenin korkunç bir durum olduğunu hatırlattı.

Lisa Snowdon da "Eğer anne olmak için çabalamadıysanız bu duyguyu anlamazsınız" diye konuştu. Sonra da 'sancı dolu bir acı'dan söz etti.

40'lı yaşlarındahamile kalıp sonra da düşük yaptığında hissettiğini tam bu sözlerletanımladı.

ANNE OLMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA HARCADI

Hayatı boyunca anne olma duygusunu tadamayacağını kabullenmesinin kendisi için çok güç olduğunu belirtti Snowdon. Ama bu durumu kabullendiğinde de üzülmemeyi başaramadığını anlattı.

Hamile kalan arkadaşları adına sevinse de yine de onları kıskanma konusunda kendine engel olamadığını ekledi sözlerine.

Lisa Snowdon 20'li yaşlarında hamile kaldığını ama bebeği dünyaya getirmeden aldırdığını itiraf etti.

Sonra da 40'lı yaşlarında tekrar hamile kaldığında erkek arkadaşından şiddet gördüğünü ve bebeğini düşürdüğünü hatırlattı.

Ardından da bu iki durumu "Belki de 20'li yaşlarımda bebeğimi aldırdığım için böyle cezalandırıldım" diyerek tanımladı.

Lisa Snowdon "Eğer kaybettiğim çocuk için yas tutmaya devam edersem asla mutlu olamam. Etrafıma bakmalı ve sahi olduklarım için minnettar olmalıyım" diye sürdürdü sözlerini.



Snowdon, kaybettiği bebeğini bir çocuk olarak, bir genç olarak sonra da bir yetişkin olarak düşünmeyi sürdürdüğünü anlattı. Eğer bir bebek sahibi olsaydı hayatının şu anda ne kadar da farklı olacağını acı bir şekilde fark ettiğini de saklamadı ünlü model.

Lisa Snowdon çocukluğunu da mutlu bir ailede geçirmedi. Kendisi 16 yaşındayken annesi evi terk etti.O sırada 13 ve 6 yaşında iki tane kardeşi vardı. Annesinin gidişinden sonra kardeşlerine annelik yapmak zorunda kaldı.

O dönem hakkında şunları söyledi Snowdon "Anne ve babanın ayrılığı asla kolay bir durum değil. Kimin evi terk ettiğinin de bu noktada bir önemi yok. Başlarda annemin evi terk etme kararının bencilce olduğunu düşünmüştüm Onu suçladım, onu anlamadım."

Ailesinde anaç duygulara sahip kişinin kendisi olduğunu hatırlatan Lisa Snowdon. Annesinin evi terk etmesinden sonra kardeşlerine baktı. Erken yetişkinlik dönemlerini debir gün anne olacağı hayaliyle geçirdi.

20'li yaşlarında hamile kalan Snowdon bebeğini aldırdı. Fakat 30'lu yaşlarında ise bebeğinin babası olarak göreceği kimse karşısına çıkmadı.

Bu yüzden çocuk sahibi olma hayalini bir kez daha rafa kaldırdı.41 yaşına geldiğinde bir ilişkisi oldu ama kendi itirafına göre onunla bir gelecek de görmedi.

O ilişkiden hamile kaldı ve bebeğini bekar bir anne olarak büyütmeye karar verdi.Yaşadıklarını da şöyle anlattı: "O sırada her ne kadar ilişkim harika değilse de sonunda bir bebek sahibi olabileceğimi düşünüp bunun bana evren tarafından gönderilen bir mesaj olduğuna inandım" diyerek sürdürdü sözlerini.

Ama ne yazık ki o hayali de gerçek olmadı. Hamilelik düşükle sonuçlandı.