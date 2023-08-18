ArkadaÅŸlarÄ±m birer birer hamile kaldÄ±kÃ§a onlarÄ± Ã¶yle kÄ±skandÄ±m ki ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z anne olmak istedi, ama elleri hep boÅŸ kaldÄ±

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Bu sÃ¶zler doÄŸurganlÄ±k dÃ¶neminin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde anne olmaya Ã§alÄ±ÅŸan ama her seferinde de hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayan bir Ã¼nlÃ¼ye ait.

ArtÄ±k 50'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda olan bu Ã¼nlÃ¼, anne olma mÃ¼cadelesini ve attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ±n sonuÃ§suz kalmasÄ±nÄ±n kendisinde yarattÄ±ÄŸÄ± duyguyu bÃ¼yÃ¼k bir samimiyetle anlattÄ±.



SÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz kiÅŸi, bir dÃ¶nem George Clooney'in sevgilisi olarak da tanÄ±nan oyuncu ve model Lisa Snowdon.

51 yaÅŸÄ±ndaki Snowdon, kaleme aldÄ±ÄŸÄ± ve bir sÃ¼re Ã¶nce piyasaya Ã§Ä±kan Just Getting Started: Lessons In Life, Love And Menopause adlÄ± kitabÄ±nda bu konuda neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, neler hissettiÄŸini anlattÄ±.

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.ÂBÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± sadece kitabÄ±nda anlatmakla kalmayan Snowdon, konuk olduÄŸu bir programda da anne olmak iÃ§in ne kadar zorlu bir mÃ¼cadele verdiÄŸini ifade etti.Lisa Snowdon, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde de Ranvir Singh'in programÄ±na konuk oldu. Snowdon, Ã§ocuk sahibi olamamayÄ± kolayca kabullenemediÄŸini itiraf etti.

ArdÄ±ndan da arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n hamile kaldÄ±ÄŸÄ± haberini duyduÄŸunda derin bir kÄ±skanÃ§lÄ±k hissettiÄŸini saklamadÄ±. Bu duyguyla baÅŸa Ã§Ä±kmanÄ±n da hiÃ§ kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.Â

Bu sÃ¶zler Ã¼zerine sunucu Singh, bu kÄ±skanÃ§lÄ±k duygusunu kabul etmenin korkunÃ§ bir durum olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

Lisa Snowdon da "EÄŸer anne olmak iÃ§in Ã§abalamadÄ±ysanÄ±z bu duyguyu anlamazsÄ±nÄ±z" diye konuÅŸtu. Sonra da 'sancÄ± dolu bir acÄ±'dan sÃ¶z etti.

40'lÄ± yaÅŸlarÄ±ndahamile kalÄ±p sonra da dÃ¼ÅŸÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ±nda hissettiÄŸini tam bu sÃ¶zlerletanÄ±mladÄ±.

ANNE OLMAK Ä°Ã‡Ä°N BÃœYÃœK Ã‡ABA HARCADI

HayatÄ± boyunca anne olma duygusunu tadamayacaÄŸÄ±nÄ± kabullenmesinin kendisi iÃ§in Ã§ok gÃ¼Ã§ olduÄŸunu belirtti Snowdon. Ama bu durumu kabullendiÄŸinde de Ã¼zÃ¼lmemeyi baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

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Hamile kalan arkadaÅŸlarÄ± adÄ±na sevinse de yine de onlarÄ± kÄ±skanma konusunda kendine engel olamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekledi sÃ¶zlerine.Â

Lisa Snowdon 20'li yaÅŸlarÄ±nda hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama bebeÄŸi dÃ¼nyaya getirmeden aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

Sonra da 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±nda tekrar hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nda erkek arkadaÅŸÄ±ndan ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bebeÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlattÄ±.

ArdÄ±ndan da bu iki durumu "Belki de 20'li yaÅŸlarÄ±mda bebeÄŸimi aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in bÃ¶yle cezalandÄ±rÄ±ldÄ±m" diyerek tanÄ±mladÄ±.

Lisa Snowdon "EÄŸer kaybettiÄŸim Ã§ocuk iÃ§in yas tutmaya devam edersem asla mutlu olamam. EtrafÄ±ma bakmalÄ± ve sahi olduklarÄ±m iÃ§in minnettar olmalÄ±yÄ±m" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.Â



Snowdon, kaybettiÄŸi bebeÄŸini bir Ã§ocuk olarak, bir genÃ§ olarak sonra da bir yetiÅŸkin olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±. EÄŸer bir bebek sahibi olsaydÄ± hayatÄ±nÄ±n ÅŸu anda ne kadar da farklÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± acÄ± bir ÅŸekilde fark ettiÄŸini de saklamadÄ± Ã¼nlÃ¼ model.

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Lisa Snowdon Ã§ocukluÄŸunu da mutlu bir ailede geÃ§irmedi. Kendisi 16 yaÅŸÄ±ndayken annesi evi terk etti.O sÄ±rada 13 ve 6 yaÅŸÄ±nda iki tane kardeÅŸi vardÄ±. Annesinin gidiÅŸinden sonra kardeÅŸlerine annelik yapmak zorunda kaldÄ±.Â

O dÃ¶nem hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi Snowdon "Anne ve babanÄ±n ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± asla kolay bir durum deÄŸil. Kimin evi terk ettiÄŸinin de bu noktada bir Ã¶nemi yok. BaÅŸlarda annemin evi terk etme kararÄ±nÄ±n bencilce olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼m Onu suÃ§ladÄ±m, onu anlamadÄ±m."Â Â

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Ailesinde anaÃ§ duygulara sahip kiÅŸinin kendisi olduÄŸunu hatÄ±rlatan Lisa Snowdon. Annesinin evi terk etmesinden sonra kardeÅŸlerine baktÄ±. Erken yetiÅŸkinlik dÃ¶nemlerini debir gÃ¼n anne olacaÄŸÄ± hayaliyle geÃ§irdi.Â

20'li yaÅŸlarÄ±nda hamile kalan Snowdon bebeÄŸini aldÄ±rdÄ±. Fakat 30'lu yaÅŸlarÄ±nda ise bebeÄŸinin babasÄ± olarak gÃ¶receÄŸi kimse karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmadÄ±.

Bu yÃ¼zden Ã§ocuk sahibi olma hayalini bir kez daha rafa kaldÄ±rdÄ±.41 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde bir iliÅŸkisi oldu ama kendi itirafÄ±na gÃ¶re onunla bir gelecek de gÃ¶rmedi.

O iliÅŸkiden hamile kaldÄ± ve bebeÄŸini bekar bir anne olarak bÃ¼yÃ¼tmeye karar verdi.YaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "O sÄ±rada her ne kadar iliÅŸkim harika deÄŸilse de sonunda bir bebek sahibi olabileceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p bunun bana evren tarafÄ±ndan gÃ¶nderilen bir mesaj olduÄŸuna inandÄ±m" diyerek sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

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Ama ne yazÄ±k ki o hayali de gerÃ§ek olmadÄ±. Hamilelik dÃ¼ÅŸÃ¼kle sonuÃ§landÄ±.Â

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