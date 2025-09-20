Güzel kızını genç yaşta toprağa vermişti... "Doktora kızımı bağladıkları makineyi kapatmasını söyledim... Sesim fısıltı gibiydi... Gerisi kapkaranlık..."

Haberin Devamı

Bu yürek burkan sözler, gencecik yaştaki kızı Lisa Marie Presley'in doktorlarına annesi Priscilla Presley tarafından söylendi.

Sonrasında bir hemşire odaya geldi ve genç kadını hayatta tutan makineyle onun bedeni arasında bağlantı kuran bütün kabloları söktü.

Rock müziğin "ilahı" Elvis Presley ile Priscilla Presley'in tek çocuğu Lisa Marie, 54 yaşında bu dünyadan uçup gitti. Geride çocukları ve kalbinde çok erken yitirdiği oğlunun acısıyla...

ANNESİ KONUŞACAK CESARETİ İLK KEZ BULDU

Bundan iki yıl önce hayata veda eden Lisa Marie Presley'in acılı annesi, kısa bir süre sonra piyasaya çıkacak olan kitabında, hayatının dönüm noktalarıyla birlikte bu en acı gününü de satırlarına döktü.

Haberin Devamı

Bugüne kadar bu konuda konuşmaya hazır olmadığını söyleyen 80 yaşındaki Priscilla, kitabının yayınlanmasının öncesinde de People dergisine bir röportaj verdi.

Priscilla röportajda Elvis'in 1977 yılında 42 yaşında hayata veda etmesinden sonraki en acı gününün kızı Lisa Marie'nin öldüğü gün olduğunu söyledi.

"Lisa'nın gittiği gerçeğini kabullenmem uzun zaman aldı" diye konuşan Priscilla Presley, hem Softly, as I Leave You: Life After Elvis adlı kitabında hem de dergiye verdiği röportajda bu acı günü ayrıntılarıyla anlattı.

Gözden Kaçmasın Ünlü yıldız genç yaşta ölmüştü: Yıllar önce geçirdiği kilo verme ameliyatı hayatını elinden aldı Haberi görüntüle





'BEKLEDİK.... DUA ETTİK... UMUT ETTİK'

Lisa Marie Presley, 12 Ocak 2023 günü henüz 54 yaşındayken hayata veda etmişti.

Bunun birkaç yıl öncesinde geçirdiği bir bariyatrik operasyonun geç dönem komplikasyonu olan bağırsak tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ölümünden önce.

Onu evde kendinden geçmiş bir halde bulan kişi eski kocası Danny Keogh oldu.

Priscilla'nın anlattığına göre hastaneye doğru yola çıkarken de telefon edip ona haber verdi. Priscilla da hemen hastaneye kızının yanına koştu. Ama tablo hiç iyi değildi.

Haberin Devamı

Gerisini şöyle anlattı Priscilla "Bütün gün hastanedeydik. Lisa aslında nefes almıyordu bunu yapmasını sağlayan ventilasyon makinesiydi... Saatlerce orada bekledik, dua ettik, umut ettik. Sonra doktor geldi ve 'Üzgünüm, o gitti' dedi."

Gözden Kaçmasın Ünlü şarkıcıdan acı itiraf: Oğlumun ölümü yüzünden beni yargılayanlar oldu Haberi görüntüle

'RUHU ZATEN ARTIK ORADA DEĞİLDİ'

Söylediğine göre Priscilla bu sözlere inanamadı, inanmak istemedi. Hem onun için hem eski kocası Danny hem de Lisa Marie'nin çocukları için zordu buna inanmak.

Priscilla'nın, kızı Lisa Marie'nin ölümüyle ilgili kitabında anlattıkları ise gerçekten okunması zor yaşanması daha da zor anları ifade ediyor.

"Hastane odasına girdiğimde onun çoktan gittiğini biliyordum" diye anlattı Priscilla kitabında. Sonra da şunları ekledi: "Makineye bağlı olarak nefes alıyordu. Çok az beyin aktivitesi vardı. Ruhu zaten artık orada değildi."

Haberin Devamı

Priscilla kitabına Lisa Marie'nin kızı, torunu Riley'in annesinin yanına ulaşmak için uçakta olduğu sırada onun ölümünü hissettiğini de yazdı kitabında.

Kızı Lisa Marie'nin yanında onun eski kocası Danny ile birlikte beklediler yazdığına göre... Elini tuttular, onu sevdiklerini söylediler.

Gözden Kaçmasın Evladını kaybeden ünlü şarkıcı: Acım öyle derin ki boğuluyorum Haberi görüntüle

Ama bütün bunlar acı sonu değiştiremedi. Priscilla, kızının yaşasa bile bitkisel hayatta kalacağını öğrendiğinde onu hayatta tutan makineyle bağlantısının kesilmesini istedi.

Priscilla kitabında o anları da şöyle anlattı: "Dayanılmazdı... Hıçkırarak ağlamaya başladım. Düşmek üzere olduğumu hatırlamıyorum bile... Beni arkadaşım Ivy tuttu. Ondan sonra her şey karardı.. Hatırlayamıyorum... Hatırlamak istemiyorum.."

Haberin Devamı

Priscilla Presley, kızı Lisa Marie'nin, kendi ölümünden üç yıl önce henüz 27 yaşındaki oğlu Benjamin canına kıymıştı...

Annesi Priscilla'nın söylediğine göre başka çocukları da olmasına rağmen Lisa Marie, oğlunu kaybettikten sonra toparlanamamış, bu dünyada kalmak istememişti.

Lisa Marie, kendisi de 42 yaşında hayata veda eden Elvis Presley'in tek evladıydı.





Lisa Marie Presley, ilk evliliğini Danny Keough ile yaptı. Ardından Michael Jackson, Nicolas Cage ve Michael Lockwood ile evlendi. Bu evliliklerden dört tane çocuğu oldu... Bunlardan Benjamin Keough, 2020 yılında canına kıydı. Annesinin anlattığına göre Lisa Marie bu trajedinin ardından bir türlü toparlanamadı.

Haberin Devamı





Priscilla Presley, hayatının önemli dönüm noktalarını topladığı kitabını Mary Jane Ross ile birlikte kaleme aldı.