Linet'e tepki gösteren Aslı Şen'den geri adım

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Arkadaşlarıyla Linet’i dinlemeye giden, ancak oturduğu masaya selam vermediği için sanatçıya sosyal medyada sert sözlerle tepki gösteren Aslı Şen, kamuoyundan özür diledi:

“Çok üzgünüm. Böyle saçma bir gündem yarattığım için halktan özür diliyorum.”

Şen, Linet’in “Tüm misafirlerim benim için kıymetlidir” sözlerine de şöyle yanıt verdi:

“O da bizim için kıymetli. Olmasa zaten gitmezdim. Oradaki davranış biçimi bana göre doğru değildi. Duygularımı ifade ederken doğru kelimeleri seçemediğimi düşünüyorum.”

NE OLMUŞTU?

İş insanı Aslı Şen, bir grup kadın arkadaşı ile bir mekanda sahneye çıkan Linet'i dinlemeye gitti. Masalarının en önde olmasına rağmen, ünlü şarkıcının bir kez bile kendilerine selam vermemesine tepki gösteren Aslı Şen, arkadaşlarıyla mekanı terk etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aslı Şen, paylaştığı Linet fotoğrafının üzerine de çarpı işareti koydu.





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Yıllardır canlı müzik mekanlarında bir çok sanatçıyı dinlemeye giderim. Genelde de masam en öndedir. Adabımuaşeret gereği sanatçı özellikle ön masalara (ki bence tüm salona demeli) gözünün ucuyla da olsa saygıdan bir selam verir.

Dün gece sanatçımız 6 kadından oluşan masamıza bir an olsun bile gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu. 2 sene önce de başka bir mekanda yapmıştı, "herhalde ben yanlış anladım" demiştim. Dün gece de aynı şey olunca anladım ki hanımefendinin tarzından. Sesine bayılmama rağmen, sahnesi ve özellikle kadınlara olan tavrı sebebiyle masamızı erkenden terk ettik.

Biraz Tarkan'ı, Ebru Gündeş'i, Kenan Doğulu'yu, Zülfü Livaneli'ni Sezen Aksu'yu izlemesini öneririm. Starlık sadece ses ile olmuyor maalesef:(

Mekanlarda sanatçı seçerken umarım bu söylediklerimi dikkate alırlar, malum restoranlar bu tarz eğlence mekanları özellikle kadınların tekelinde ve yönlendirmesi ile çalışırlar. Özellikle kadın grupların huzurla eğlenmesi gece hayatı için önemlidir

Mekan Sahibi bir iş kadını olarak Aslı Şen

LİNET'TEN YANIT

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Şarkıcı Linet gelen eleştirilere böyle yanıt verdi:





