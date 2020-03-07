MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriLinet: 600 yıl önce İspanya’dan geldik!
GeriMagazin Linet: 600 yıl önce İspanya’dan geldik!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 07.03.2020 - 07:51,Son Güncelleme:/

Linet: 600 yıl önce İspanya’dan geldik!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Linet: 600 yıl önce İspanya’dan geldik!
Abone Olgoogle-news

Linet önceki akşam doğum gününü yakın arkadaşlarıyla kutladı.

45 yaşına giren şarkıcı, 2020 yılının kendisi için güzel geçtiğini belirtti. Linet, dünyaca ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian’a benzetilmesiyle ilgili, “Beni bir tek Kim Kardashian’a değil birçok dünya yıldızına benzetiyorlar. Bizim soyumuz 600 yıl önce İspanya’dan geliyor, birçok kişiye benzeyebilirim” açıklamasını yaptı.

Linet: 600 yıl önce İspanya’dan geldik

 

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle