Linet: 600 yıl önce İspanya’dan geldik!

45 yaşına giren şarkıcı, 2020 yılının kendisi için güzel geçtiğini belirtti. Linet, dünyaca ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian’a benzetilmesiyle ilgili, “Beni bir tek Kim Kardashian’a değil birçok dünya yıldızına benzetiyorlar. Bizim soyumuz 600 yıl önce İspanya’dan geliyor, birçok kişiye benzeyebilirim” açıklamasını yaptı.



