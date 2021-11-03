Linet 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail için yarışıyor

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Türkçe ve İbranice söylediği şarkıyla İsrail’deki “X Factor” yarışmasına katılan Linet, jüri üyelerinin karşısına çıktı. Kanal 13’te yayınlanan şarkı yarışmasında Netta, Aviv Geffen, Margalit Tzan’ani, Ran Danker ve Miri Mesika’nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada Linet performansıyla herkesi etkiledi. Şarkıcı, bir sonraki tura geçmeye hak kazandı.

Orkun Ün yazdı: Bu ne yaman çelişki linet

Linet 2015’te Hürriyet’e verdiği röportajında “İsrail’de askerliğimi yaptım” demesine rağmen, 18 Ekim’de, yani geçen ay “İsrail’de asker kaçağıyım” açıklaması gazetelerde haber olmuştu. Aynı haberde, “Ne olursa olsun Türkiye’de olayım, öleceksem ülkemde öleyim diyerek askerden kaçtım ve geldim” açıklaması da yer almıştı.

Linet şimdi de İsrail’i Eurovision’da temsil etmek için çabalıyor.

İsrail’deki “X Factor” adlı yarışmaya katılan Linet, eğer o yarışmada birinci olursa İsrail’in Eurovision temsilcisi olacak.

E Linet, sormazlar mı şimdi sana...

Asker kaçağı olduğun ülkeye nasıl gittin, hadi gittin o ülkeyi nasıl Eurovision’da temsil ediyorsun diye?

Bu ne yaman bir çelişki...

Ayrıca...

Linet’in geçen hafta ‘korona’ olduğu haberleri çıkmıştı.

Daha 7 gün geçmedi ne ara iyileştin de yarışmaya katıldın

be Linet?