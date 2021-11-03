Linet 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail için yarışıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Erdoğan, Bidena Rahatsızız demişti Sınırda ABD-Yunan işbirliği hızlanıyorErdoğan, Biden'a 'Rahatsızız' demişti! Sınırda ABD-Yunan işbirliği hızlanıyor#Dedeağaç Üssü
Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar Buna dikkat: Bilen az...Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar! Buna dikkat: Bilen az...#Yapılandırma
Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuere geçildi Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuer'e geçildi! Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...#Cristiano Ronaldo
Midilli cehennemi Her şeyi ifşa etti: Yunan gazeteci öyle şeyler anlattı ki...Midilli cehennemi! Her şeyi ifşa etti: Yunan gazeteci öyle şeyler anlattı ki...#Yunanistan
Zafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli olduZafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli oldu#New York
İpler bir kez daha gerildi... Büyük bir hata yaptılarİpler bir kez daha gerildi... "Büyük bir hata yaptılar" #İklim Zirvesi
Tezkere işi Millet İttifakı’nı parçalar mıTezkere işi Millet İttifakı’nı parçalar mı?#Tezkere
Korkunç iddia... Ünlü oyuncudan flaş sözlerKorkunç iddia... Ünlü oyuncudan flaş sözler#Alec Baldwin
Birincilik tacı Itır Esenden alınıp ona verilmişti... Yıllar sonra gelen itirafBirincilik tacı Itır Esen'den alınıp ona verilmişti... Yıllar sonra gelen itiraf#Miss Turkey
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
Pereiranın yerine Mesut Özil gelebilir Nuri Şahin sonrası olay iddia..."Pereira'nın yerine Mesut Özil gelebilir!" Nuri Şahin sonrası olay iddia...#Fenerbahçe
Tezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum Cardi B yeni ev aldıTezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum! Cardi B yeni ev aldı#Cardi B.
Haftalar sonra mutlu son... Ve mucize gerçek olduHaftalar sonra mutlu son... Ve mucize gerçek oldu!#Avustralya
Bestemsu Özdemir: Arabam çok eskiBestemsu Özdemir: Arabam çok eski#Bestemsu Özdemir
Hayırlı işler Kemal BeyHayırlı işler Kemal Bey!#Süleyman Soylu
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Linet 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail için yarışıyor

#Linet#İsrail#2022 Eurovision Şarkı Yarışması
Linet 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail için yarışıyor

İSRAİL’de doğup büyüyen şarkıcı Linet, 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail’i temsil etmeyi hedefliyor.

Haberin Devamı

Türkçe ve İbranice söylediği şarkıyla İsrail’deki “X Factor” yarışmasına katılan Linet, jüri üyelerinin karşısına çıktı. Kanal 13’te yayınlanan şarkı yarışmasında Netta, Aviv Geffen, Margalit Tzan’ani, Ran Danker ve Miri Mesika’nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada Linet performansıyla herkesi etkiledi. Şarkıcı, bir sonraki tura geçmeye hak kazandı.

Orkun Ün yazdı: Bu ne yaman çelişki linet

Linet 2015’te Hürriyet’e verdiği röportajında “İsrail’de askerliğimi yaptım” demesine rağmen, 18 Ekim’de, yani geçen ay “İsrail’de asker kaçağıyım” açıklaması gazetelerde haber olmuştu. Aynı haberde, “Ne olursa olsun Türkiye’de olayım, öleceksem ülkemde öleyim diyerek askerden kaçtım ve geldim” açıklaması da yer almıştı.
Linet şimdi de İsrail’i Eurovision’da temsil etmek için çabalıyor.
İsrail’deki “X Factor” adlı yarışmaya katılan Linet, eğer o yarışmada birinci olursa İsrail’in Eurovision temsilcisi olacak.
E Linet, sormazlar mı şimdi sana...
Asker kaçağı olduğun ülkeye nasıl gittin, hadi gittin o ülkeyi nasıl Eurovision’da temsil ediyorsun diye?
Bu ne yaman bir çelişki...
Ayrıca...
Linet’in geçen hafta ‘korona’ olduğu haberleri çıkmıştı.
Daha 7 gün geçmedi ne ara iyileştin de yarışmaya katıldın
be Linet?

Gözden Kaçmasın

Linete tepki gösteren Aslı Şenden geri adımLinet'e tepki gösteren Aslı Şen'den geri adımHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Linet#İsrail#2022 Eurovision Şarkı Yarışması

BAKMADAN GEÇME!

Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses
‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

#Şebnem Schaefer