Haber Giriş: 28.03.2020 - 07:00,
Lidya Özdemiroğlu'ndan ilginç paylaşım
Merhum sanatçı Atilla Özdemiroğlu’nun kızı Lidya Özdemiroğlu, ilginç bir paylaşım yaptı.
“Dünyamız için seviniyorum. Başına talih kuşu kondu. Evet zor bir sürece girdik ama tüm canlılar asırlardır zor süreçte. Şimdi bizim kapanma vaktimiz. Son aç çocuğun karnı doyana kadar, kafeslerin içinde hapis olan son hayvan özgür olana kadar ve biz bir olduğumuzu anlayana kadar bu kıyamet sürsün.”
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