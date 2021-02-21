Lider Şahin ve Ecem Çırpan aşkı ortaya çıktı!

Sürpriz aşk!

Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin’in Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bir dönem İrem Derici ile yaşadığı aşkla adını duyuran Lider Şahin, şimdilerde Ecem Çırpan ile doludizgin bir ilişki yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde dostlarıyla birlikte kar tatili yapan çift, alınan bilgiye göre evlilik yolunda ilerliyor. Lider Şahin ile Ecem Çırpan arasındaki yaş farkı da dikkat çekiyor. 36 yaşındaki Şahin, sevgilisinden 12 yaş büyük.

Oğlum sayesinde hayata tutundum

Deniz Uğur, 2004 yılında ilk eşi İsmail Hakkı Sunat’ın komşusu tarafından vurularak öldürülmesinin ardından hayata oğlu sayesinde tutunduğunu itiraf etti. Hülya Koçyiğit’in sunduğu “Film Gibi Hayatlar” programına konuk olan oyuncu, “Sosyal olarak bu konularda sesimizi duyuruyoruz. Bireysel silahlanmaya karşı bir duruşumuz var. Sosyal projelerde yer alıyoruz. Bireysel silahlanmanın da ötesinde şiddet çok tehlikeli” dedi. Uğur, yaşadığı zorlu süreci ise şöyle anlattı: “Oğlum Engin Deniz o dönem hayata tutunmamda büyük rol oynadı. Engin Deniz otizmli. Daha doğrusu Asperger Sendromu, otizm skalasının içine giren bir durum. Ve hep özel eğitim aldı. Bana göre bu tip çocukların en önemli özelliği yalan söyleyemiyorlar. İçinden geçeni söylüyor, içinden geldiği gibi davranıyor, bir yalan yok. Düşünebiliyor musunuz? Bu melek değil de nedir? O bana inanılmaz güç veriyor.”

Bozcaada’dan arsa aldı

Alina Boz da dizi sektöründen kazandığı parayı birçok meslektaşı gibi gayrimenkule yatırım yaparak değerlendiriyor.

Güzel oyuncu son olarak Bozcaada’dan arsa satın aldı. Son dönemde salgın nedeniyle özellikle ünlü isimlerin gözdesi haline gelen adada iki farklı yerden arsa alan Boz, buralara taş ev yaptırmayı planlıyor. Alina Boz, şehrin kaosundan bunaldığı zamanlarda da adaya kaçıp orada organik tarımla ilgilenmek istiyor.

Aile boyu kontrol

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu önceki gün oğulları Azur’u Nişantaşı Amerikan Hastanesi’ne götürdü. ◊ Çıkışta görüntülenen çift, “Gelmişken biz de genel bir kontrolden geçtik” dedi.

Beni markette çekmeyin

Bade İşçil önceki gün Nişantaşı’nda annesiyle market alışverişi yaparken görüntülendi. Oyuncu, çıkışta fotoğraflarını çeken muhabirlere sitem etti: “Arkadaşlar beni utandırıyorsunuz. İçerideki insanlar ‘Kimi çekiyorlar?’ diye soruyor, ben de rahatsız oluyorum. Beni markette çekmeyin.”

Ayrılık sebebi bizde kalsın

Oyuncu Dilara Aksüyek, önceki gün Cihangir’de köpeğini gezdirirken görüntülendi. Köpeğinin sağlık sorunları yaşadığını ifade eden Aksüyek, yaş farkı nedeniyle meslektaşı Onur Bay ile ayrıldıkları iddiaları hatırlatılınca ise şöyle konuştu: “Anlaşamamazlık yüzünden ayrıldık. Sebebi bizde kalsın.”

Yeni toparlandım çok hastaydım

Çocukları Yavuz ve Yaman’la koronaya yakalanan ve bu süreci evinde geçiren Emina Johovic, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Karatinadan çıkan Jahovic, kadın arkadaşıyla yürüyüş yaparken kendisini çeken gazetecilere “Şu anda maskem yok. Yeni toparlandım, çok hastaydım. Biraz yürüyüşe çıktım. Çocuklarla kendimizi iyi hissetmiyoruz, biraz toparlanmamız lazım” dedi.