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Haber Giriş: 07.02.2021 - 07:30 | Son Güncelleme:

Leyla Hanım rolü Naz’a emanet

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Leyla Hanım rolü Naz’a emanet
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Türkiye’nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan İzmit Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın hayatı film oluyor. Belgesel kurgu türündeki “Leyla Hanım”da Atakan’ı Naz Elmas canlandıracak.

ÇEKİMLER BAŞLIYOR
Türkiye’nin halk tarafından doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı, Leyla Atakan’dı. 1968-1971 yılları arasında Kocaeli’de belediye başkanlığı yapan Atakan’ın hayatı, belgesel-kurgu türünde bir yapımla sinemaya aktarılıyor. Yönetmen koltuğunda Mustafa Yılmaz’ın oturacağı yapımın çekimlerine bu ay içinde başlanması planlanıyor.

Leyla Hanım rolü Naz’a emanet

CESARETİNDEN ETKİLENDİM
“Leyla Hanım”da Leyla Atakan’ı Naz Elmas canlandıracak. 1971’de geçirdiği trafik kazasında yaşamını kaybeden Atakan’ın cesaretinden, vicdanından, ileri görüşlülüğünden ve trajik ölümünden çok etkilendiğini söyleyen oyuncu, şimdilerde rolüne hazırlanıyor. Elmas, Leyla Atakan hakkında çıkan haberleri ve dönemin tanıklarının konuşmalarını araştırıyor.

Leyla Hanım rolü Naz’a emanet

 

 

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