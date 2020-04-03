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Haber Giriş: 03.04.2020 - 07:45,Son Güncelleme:/

Levent Yüksel ilk canlı yayın konserini verdi

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Levent Yüksel ilk canlı yayın konserini verdi
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DEMİRÖREN Medya’nın koronavirüs (COVID-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği “#EvdeKal #MüzikleKal” projesi moral vermeye devam ediyor.

Ev konserlerinin önceki akşamki konuğu Levent Yüksel oldu. Instagram hesabından canlı yayınla mini bir konser veren sanatçı, dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi. Hayranlarıyla da sohbet eden Yüksel, “Bu benim ilk canlı yayınım. Bir apartman dairesinde oturuyorum. Üst katımdaki çocuğu uyandırmamak, komşularımı rahatsız etmemek üzere biraz müziğin sesini düşürdüm” dedi. Sanatçı, koronavirüse karşı sevdiklerimizi korumak için evden çıkmamanın öneminden de bahsetti. 

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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