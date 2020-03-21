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Haber Giriş: 21.03.2020 - 19:45,Son Güncelleme:/

Levent Ünsal'dan acı haber

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Levent Ünsal'dan acı haber
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Sinema oyuncusu, dublaj ve seslendirme sanatçısı Levent Ünsal geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ünsal 55 yaşındaydı...

Acı haberin ardından Levent Ünsal'ın dostları sosyal medya hesaplarında baş sağlığı mesajları yayınladılar...

SelenÖztürk

Ahh Levent... çok üzüldüm... Çok erken... Oyuncu , seslendirme sanatçısı dostum Levent Ünsal ‘ı kaybetmişiz... Ailesine sonsuz sabır diliyorum .. nurlar içinde uyu Disappointed face #leventünsal

Ceyhun Yılmaz

“Kardeş...
Sende patavat eksiği var” derdi bana.
Ustamız , radyodaki müdürümüz ağabeyimiz Mekteb-i Sultani ve Ortaoyuncuların kaliteli öğrencisi-eğiticisi...
Ruhun Şad Olsun
Levent Ünsal

Güçlü Mete

Canım ağabeyim Levent Ünsal’ı kaybettik. Hala inanamıyorum. Nur içinde, huzurla yat. Seni ve sesini Kafa Radyo’da yaşatmaya devam edeceğiz. Sana bir yemek sözüm vardı be abi...

Özgür Özgülgün

Ahhh canım abim... Güzel abim Levent Ünsal! Güle güle uğurlar olsun...

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