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Magazin
Haber Giriş: 14.08.2021 - 10:49 | Son Güncelleme:

Levent Ülgen'i kızdıran paylaşım: Bunu yapmak ahlaksızlık ve sorumsuzluktur

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Levent Ülgen'i kızdıran paylaşım: Bunu yapmak ahlaksızlık ve sorumsuzluktur

Ünlülerin sağlık durumlarıyla ilgili sosyal medyada çıkan yalan haberlere yenisi eklendi. Bir hesaptan, dizilerin ve tiyatro sahnelerinin aranan ismi Levent Ülgen'e ait olduğu iddia edilen fotoğraf yayınlandı.

"Ünlü oyuncu bakın şimdi ne halde! İşte yürek yakan son hali!" başlığı ile paylaşılan fotoğaflar usta Levent Ülgen'i kızdırdı: 

"Sosyal medyada çıkan bu haber doğru değildir. Fotoğraftaki kişi ben değilim, o kişiye de şifalar diliyorum. Ayrıca ülkemiz son zamanlarda bir çok sorunla boğuşurken, magazin haber adı altında bu gibi yayınlar yapmak gerçekten ahlaksızlık ve sorumsuzluktur. Bilgilerinize…"

Levent Ülgeni kızdıran paylaşım: Bunu yapmak ahlaksızlık ve sorumsuzluktur

 

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