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Haber Giriş: 20.11.2020 - 17:21 | Son Güncelleme:

Levent Oran kalp krizi geçirdi

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Levent Oran kalp krizi geçirdi
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90'lı yılların sivri dilli televizyon fenomeni Levent Oran'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

60 yaşındaki televizyon fenomeni Levent Oran, 2017 yılında kalp ameliyatı olup, sağlığına kavuşmuştu. Oran, bu kez kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor.

Levent Oran kalp krizi geçirdi


Gençlik yıllarında tiyatroya ilgi duyan ve bir süre bankacılık yapan Levent Oran, televizyondan para kazanamayınca şarkı söylemeye başlamıştı. 90'lı yılların fenomeni, bir dönem katıldığı programlarda yaptığı ses getiren yorumlarla adından söz ettirmişti.

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