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Haber Giriş: 31.03.2020 - 11:09,Son Güncelleme:/

Levent Dörter'in test sonucu belli oldu...Kötü haberi sosyal medya hesabından verdi!

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Levent Dörter'in test sonucu belli oldu...Kötü haberi sosyal medya hesabından verdi!
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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, önceki akşam corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı, Dörter'in test sonucu pozitif çıktı.

Levent Dörter kötü haberi sosyal medya hesabından verdi:

"Arkadaşlar merhaba..Sizlere bu sabah güzel haber vermeyi çok istiyordum ama maalesef test sonucum pozitif çıktı..Bu süreçte sizlerden tek isteğim bolca dua,,,, Hepinizi çok seviyorum..."

Levent Dörterin test sonucu belli oldu...Kötü haberi sosyal medya hesabından verdi

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