Levent Dörter'in test sonucu belli oldu...Kötü haberi sosyal medya hesabından verdi!

Levent Dörter kötü haberi sosyal medya hesabından verdi:

"Arkadaşlar merhaba..Sizlere bu sabah güzel haber vermeyi çok istiyordum ama maalesef test sonucum pozitif çıktı..Bu süreçte sizlerden tek isteğim bolca dua,,,, Hepinizi çok seviyorum..."