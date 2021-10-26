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Levent Dörter'in acı günü

#Levent Dörter#Serap Selnur Dörter#Vefat
Levent Dörterin acı günü

Şarkıcı Levent Dörter'in annesi Serap Selnur Dörter hayatını kaybetti.

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Levent Dörter, haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Sözün bittiği yerdeyiz... Bitanemiz, annemiz Serap Selnur Dörter bu sabah 06.05'te hakka yürüdü. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun. Aşkım seni çok seviyoruz."

Levent Dörterin acı günü

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#Levent Dörter#Serap Selnur Dörter#Vefat

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