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Haber Giriş: 04.11.2020 - 07:57 | Son Güncelleme:

Levent Dörter ile Dilan Çıtak Tatlıses evleniyor mu?

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Levent Dörter ile Dilan Çıtak Tatlıses evleniyor mu?
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Dilan Çıtak Tatlıses önceki akşam müzisyen nişanlısı Levent Dörter’le birlikte Karaköy’de bir otelin restoranında yemek yedi.

Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Tatlıses, evlilik tarihi sorulunca “Biz bu yola girmek istiyoruz ama şanssızlıklar oluyor, o yüzden akışına bıraktık” diye konuştu.

Levent Dörter ile Dilan Çıtak Tatlıses evleniyor mu

Dörter de “Bir imzalık işimiz var, o imzayı da en güzel anda, moraller yerine geldiğinde sizleri de şahit yaparak atmak istiyoruz” dedi. Çift, “Düğüne İdo ve İbrahim Tatlıses’i çağıracak mısınız” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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