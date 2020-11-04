Levent Dörter ile Dilan Çıtak Tatlıses evleniyor mu?

Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Tatlıses, evlilik tarihi sorulunca “Biz bu yola girmek istiyoruz ama şanssızlıklar oluyor, o yüzden akışına bıraktık” diye konuştu.



Dörter de “Bir imzalık işimiz var, o imzayı da en güzel anda, moraller yerine geldiğinde sizleri de şahit yaparak atmak istiyoruz” dedi. Çift, “Düğüne İdo ve İbrahim Tatlıses’i çağıracak mısınız” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.



