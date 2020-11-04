Levent Dörter ile Dilan Çıtak Tatlıses evleniyor mu?
Dilan Çıtak Tatlıses önceki akşam müzisyen nişanlısı Levent Dörter’le birlikte Karaköy’de bir otelin restoranında yemek yedi.
Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Tatlıses, evlilik tarihi sorulunca “Biz bu yola girmek istiyoruz ama şanssızlıklar oluyor, o yüzden akışına bıraktık” diye konuştu.
Dörter de “Bir imzalık işimiz var, o imzayı da en güzel anda, moraller yerine geldiğinde sizleri de şahit yaparak atmak istiyoruz” dedi. Çift, “Düğüne İdo ve İbrahim Tatlıses’i çağıracak mısınız” sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
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