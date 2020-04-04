Haber Giriş: 04.04.2020 - 07:00,
Levent Dörter: Dilan öldüremedi, virüs nasıl öldürsün?
Hastanede koronavirüs tedavisi gören Levent Dörter, sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses ile Instagram’da ortak yayın yaptı.
Dörter’in “Bodrum’da Emrah’la beni nasıl bastığını anlatsana” sözleri üzerine Tatlıses o günü anlattı: “Bu iki gerizekalı yanlarına iki varoş almış. Beni görünce kaçtılar!” Dörter’in “Dilan beni 5 yılda öldürmediyse bu virüs nasıl öldürsün?” sözleri de güldürdü.
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