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Haber Giriş: 04.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Levent Dörter: Dilan öldüremedi, virüs nasıl öldürsün?

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Levent Dörter: Dilan öldüremedi, virüs nasıl öldürsün?
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Hastanede koronavirüs tedavisi gören Levent Dörter, sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses ile Instagram’da ortak yayın yaptı.

Dörter’in “Bodrum’da Emrah’la beni nasıl bastığını anlatsana” sözleri üzerine Tatlıses o günü anlattı: “Bu iki gerizekalı yanlarına iki varoş almış. Beni görünce kaçtılar!” Dörter’in “Dilan beni 5 yılda öldürmediyse bu virüs nasıl öldürsün?” sözleri de güldürdü.

 

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