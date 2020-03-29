MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriLevent Dörter: Buluyor bu lanet virüs
GeriMagazin Levent Dörter: Buluyor bu lanet virüs
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 29.03.2020 - 14:48,Son Güncelleme:/

Levent Dörter: Buluyor bu lanet virüs

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Levent Dörter: Buluyor bu lanet virüs
Abone Olgoogle-news

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, dün akşam corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

DİLAN Çıtak Tatlıses’in müzisyen sevgilisi Levent Dörter, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. Ünlü müzisyen,  Instagram’da yaptığı paylaşımda “Bu akşam Covid-19 (Corona) belirtilerinden dolayı Acıbadem Maslak’a yatışım yapıldı. Burada her şey çok iyi, merak edilecek hiçbir şey yok. Sizlerin duasıyla ayağa kalkacağım inşallah” dedi.

KAFANIZI BİLE ÇIKARMAYIN
Dörter , bugün  sosyal medya hesabından herkesi böyle uyardı “Dünden beri hiç bir telefona bakamadım. Arayan soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkes sağ olun. Ben evden dışarı sadece market için çıktım ya da marketten geleni eve aldım. Lütfen çok dikkatli olun ve kafanızı bile dışarı çıkartmayın. Özellikle naylon torbalara eldivensiz dokunmayın. Sakın 'bana bir şey olmaz' demeyin. Buluyor bu lanet virüs” 

Dörter, kesin test sonuçlarının çıkmasını bekliyor.

Levent Dörter: Buluyor bu lanet virüs

PSİKOLOJİM İYİ DEĞİL

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak psikolojik durumunun iyi olmadığını söyledi.

Levent Dörter: Buluyor bu lanet virüs

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle