Levent Can kimdir? Vatanım Sensin'de Filippos'u canlandırmıştı

1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Levent Can, Aile Bağları dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Fehmi Kuzuzade karakterine hayat verdi. Son, Hicran Yarası, Ezel, Emret Komutanım, Kavak Yelleri, Rüzgarlı Bahçe, Kısmet Değilmiş ve Vatanım Sensin bazı rol aldığı diziler arasındadır. Star TV'de yayınlanan başrolü Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca ve Burak Yamantürk'ün paylaştığı İçimdeki Fırtına dizisinde de Selim karakterini canlandıran oyuncu, Vatanım Sensin dizisindeki Flipos karakteriyle adından söz ettirmişti.