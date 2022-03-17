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Levent Babataş kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Demet Evgar ile evlenen Levent Babataş'ın hayatı hakkında bilgiler

#Levent Babataş#Demet Evgar#Düğün
Levent Babataş kimdir, kaç yaşında, mesleği ne Demet Evgar ile evlenen Levent Babataşın hayatı hakkında bilgiler

Levent Babataş'ın hayatı ünlü oyuncu Demet Evgar ile evlilik haberinin ardından yeniden gündeme geldi. Oyuncu Demet Evgar altı yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturarak mutluluğa 'evet' dedi. Gıda üzerine faaliyet gösteren işletmede kariyerine devam eden Levent Babataş'ın daha önce yaptığı evliliğinden bir oğlu bulunuyor. Peki, Demet Evgar ile evlenen Levent Babataş kimdir, kaç yaşında? İşte, Levent Babataş'ın hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

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Levent Babataş kimdir? sorusu magazinde yer alan haberlerin ardından gündemde yer aldı. Oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş aile arasında yapılan nikah töreni ile evlendi. Demet Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini de Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak yaptı. Demet Evgar, 2016’dan beri Levent Babataş ile birlikteydi.

LEVENT BABATAŞ KİMDİR?

Levent Babataş İstanbul'da dünyaya gelmiş ancak aslen Erzincanlıdır. Yaşı hakkında net bir bilgi bulunmayan Babataş, Kadıköy'de bulunan İstek Semiha Şakir Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Levent Babataş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde eğitim almıştır.

Gıda üzerine faaliyet gösteren işletmede kariyerini sürdüren Levent Babataş, Bir alışveriş merkezinde ünlü bir markanın bayiliğini yapan Levent Babataş'ın bir önceki evliliğinden bir oğlu bulunmakta.

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#Levent Babataş#Demet Evgar#Düğün

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