Levent Babataş kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Demet Evgar ile evlenen Levent Babataş'ın hayatı hakkında bilgiler

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Levent Babataş kimdir? sorusu magazinde yer alan haberlerin ardından gündemde yer aldı. Oyuncu Demet Evgar ve işletmeci Levent Babataş aile arasında yapılan nikah töreni ile evlendi. Demet Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini de Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak yaptı. Demet Evgar, 2016’dan beri Levent Babataş ile birlikteydi.

LEVENT BABATAŞ KİMDİR?

Levent Babataş İstanbul'da dünyaya gelmiş ancak aslen Erzincanlıdır. Yaşı hakkında net bir bilgi bulunmayan Babataş, Kadıköy'de bulunan İstek Semiha Şakir Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Levent Babataş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde eğitim almıştır.

Gıda üzerine faaliyet gösteren işletmede kariyerini sürdüren Levent Babataş, Bir alışveriş merkezinde ünlü bir markanın bayiliğini yapan Levent Babataş'ın bir önceki evliliğinden bir oğlu bulunmakta.