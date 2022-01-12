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Lerzan Mutlu'dan Demet Akalın'a ağır sözler: Tek yaptığın insanların arasını bozmak!

#LERZAN MUTLU#Demet Akalın#Gülşah Saraçoğlu
Lerzan Mutludan Demet Akalına ağır sözler: Tek yaptığın insanların arasını bozmak

Demet Akalın önceki gün Nişantaşı’nda moda tasarımcısı arkadaşı Pınar Kerimoğlu ile görüntülendi. Akalın, son dönemde magazin gündemini meşgul eden olaylara dair açıklamalar yaptı. Akalın'a tepki bir dönem yakın arkadaşı olan Lerzan Mutlu'dan geldi: Tek yaptığın insanların arasını bozmak!

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Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde arkadaşı Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk iddiaları ile ilgili konuşmuş, “Tarafları uyarmıştım” demişti.

Bunun üzerine Gülşah Saraçoğlu, ünlü sanatçıya dava açacağını söylemişti.

NE İÇİN DAVA AÇACAK!

Demet Akalın bir kez daha sessizliğini bozdu. “Gülşah da bana dava açacakmış' diyen ünlü şarkıcı "Ne için mahkemeye verileceğim? “Ailesi olan insan biraz daha dikkat etmeli” dedim. Bunun nesi kötü. Yoksa bana dost, her zaman dost. Aleyna’ya laf söylediğim zaman bile insanlar yanlış anlıyor. Ama gerçekten çok ufak yaşı. O kabul etmiyordur ama bir abla olarak onu da uyarıyorum. Biz bu yollardan geçtik” şeklinde konuştu.

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ARKADAŞLARIMLA ARAMI BOZDUN

Akalın’ın bu sözleri Lerzan Mutlu’yu sinirlendirdi. Mutlu, sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı; “Sana kaldı herkesi uyarmak! Sen insanların asla iyiliğini falan istemiyorsun! O anda işine nasıl gelirse! Gündemde nasıl kalırsan o taraftasın! Tek yaptığın insanların arasını bozmak! Ya ben de senin yaptığın gibi dedikodusunu yaptığın insanları uyarırsam etrafında dostun kalmaz! Hayır, böyle konuşuyorsun bilmesem inanacağım. Ulan söylemediğim şeyi söylemiş gibi insanlara söyleyip beni küstürdün. 'İyiyim' diye takılma senin gerçeğini bilene komik oluyor.”

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DEMET'E ÇOK KIZGINIM

teve2’nin sunuculuğunu, Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı, “teve2 Magazin Masası”na Lerzan Mutlu telefonla bağlanmış Demet Akalın'la neden küstüğünü anlatmıştı...

 

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