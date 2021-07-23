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Haber Giriş: 23.07.2021 - 16:21 | Son Güncelleme:

Lerzan Mutlu, Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından ağır konuştu: Buradan bile reklam çıkarmak, zavallısınız!

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Lerzan Mutlu, Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından ağır konuştu: Buradan bile reklam çıkarmak, zavallısınız!

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ünlü isimleri de üzüntüye boğdu. Lerzan Mutlu, cenazeye katılmayan ünlülere ağır sözlerle yüklendi.

İsim vermeden bazı ünlüleri bir ölümün üstünden reklam yapmakla suçlayan Lerzan Mutlu, sosyal medya hesabından böyle isyan etti:

BARİ BURADA YAPMAYIN!
Bir ölünün üstünden bile haber olmak için yalan yanlış haberler yaptırıyorsunuz ya!!!  Tühhhhh hepinizi yazıklar olsun... Kahramanlık yapacağım diye sahte kahramanlar sizi
Evde de cenazede de görmedim sizi... Tatilini bile yarım bırakıp dönmeyen...
Halkı kandıran sahte kahramanlar sizi...
Bari burada yapmayın..

Lerzan Mutlu, Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaşın vefatının ardından ağır konuştu: Buradan bile reklam çıkarmak, zavallısınız

Bir susun millet acısını yaşasın!
Harbi zavallısınız buradan bile reklam çıkarmak!!! Nasıl bir insansınız ya...Pess, yazıklar olsun
Lerzan Mutlu, Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaşın vefatının ardından ağır konuştu: Buradan bile reklam çıkarmak, zavallısınız

DEMET AKALIN: BU TEPKİ BANA DEĞİL
Mutlu’nun bu sözler ile 15 Ağustos’a kadar sahne almayacağını açıklayan Seda Sayan’ı ve cenazeye katılamayan Demet Akalın’ı hedef aldığı iddia edildi.  Demet Akalın’dan ise yanıt gecikmedi: “İki gündür Alişan’layım bana değil tepki! Sabah mezarlıktaydım, kızının mandalinası babasının üstünde, toprağın üstünde…”

Kardeşi Selçuk Tektaşı kaybeden Alişanın büyük acısı
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın büyük acısı!
Ece Erken: Oğlum Eymen yeterince sensiz büyüdü Alişan
Ece Erken: Oğlum Eymen yeterince sensiz büyüdü Alişan
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandıSanatçı Alişan’ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş, hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye pek çok ünlü isim katıldı
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