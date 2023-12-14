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Ünlü çapkın dur durak bilmiyor... Önce ablasıyla aşk yaşadı... 30 yıl sonra sıra kardeşine geldi

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#Leonardo Dicaprio#Lottie Moss#Kate Moss
Ünlü çapkın dur durak bilmiyor... Önce ablasıyla aşk yaşadı... 30 yıl sonra sıra kardeşine geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 14:46

Yıllar geçip yaşı ilerlese de belli ki durulup oturmaya, bir yuva kurmaya hiç niyeti yok. Tek yapmak istediği; günün, anın ve hayatın keyfini çıkarmak. Tabii ki yanında güzel ve kendisinden genç kadınlarla birlikte.

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YERYÜZÜNDE ONDAN ÜNLÜ ÇAPKIN YOK
Daha geçen ay "bu kez ciddi" dediği ilişkisinin dumanı üzerindeyken bu kez de bambaşka biriyle yakınlaştığı haberleri duyuldu.

Özetle bir kez daha "Artık ciddi" diyenleri yanılttı... Bir bakalım Hollywood'un en ünlü çapkınıyla ilgili son gelişmelere.

Ünlü çapkın dur durak bilmiyor... Önce ablasıyla aşk yaşadı... 30 yıl sonra sıra kardeşine geldi

Ünlü ve artık orta yaşlı çapkın, son olarak model Vittoria Cerretti ile katıldığı bir partide kapı önünde samimi şekilde görüntülenmişti. Ama görünüşe göre " bu ilişki gayet ciddi" diyenleri bir kez daha yanılttı. 

Ünlü çapkın dur durak bilmiyor... Önce ablasıyla aşk yaşadı... 30 yıl sonra sıra kardeşine geldi


BU KEZ YANINDA KENDİNDEN GENÇ BAŞKA BİR MODEL VAR
"Hollywood'un en ünlü çapkını" denildiğinde herkesin aklına aynı isim geldi büyük olasılıkla: Leonardo DiCaprio!

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48 yaşındaki DiCaprio'nun yine gündemin ilk sırasına çıkmasının nedeni de gittiği gece kulübünde genç model ve sosyal medya ünlüsü Lottie Moss ile sergilediği samimi görüntüler.

Haydi dümdüz söyleyelim ikili, önceki gece Londra'da gittikleri bir mekanda yeni bir ilişkinin fitilini ateşlemiş gibi görünüyordu.

Tabii ki bu durumun bu kadar dikkat çekmesinin en önemli nedeni Leonardo'nun çocuk yaşından bu yana sinemanın en ünlü isimlerinden biri olması.

Bir de daha geçen ekim ayında model Vittoria Ceretti ile ilişkisinin ciddileştiği yönünde çıkan haberler. Ama öyle olmadı!

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Ünlü çapkın dur durak bilmiyor... Önce ablasıyla aşk yaşadı... 30 yıl sonra sıra kardeşine geldi

SALI GECESİ GİRİP ÇARŞAMBA SABAH ERKENDEN AYRILDILAR
Leonardo DiCaprio, Londra'daki Chiltern Firehouse'ta top model Kate Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss ile içli dışlı görüntüler sergiledi. Salı gecesi kulüpte tanışan ikili ertesi gün sabahın ilk ışıklarıyla oradan birlikte ayrıldı.

Tanıkların anlattığına göre Leonardo DiCaprio ile Lottie Moss, bütün gece birbirleriyle ilgilendi. Durmadan sohbet edip güldüler. Arada da samimi görüntüler sergilediler.

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Başka bir tanığın anlattığına göre ikili kulübe ayrı ayrı geldi. Ama orada geçirdikleri süre içinde birdenbire fazlasıyla yakınlaştılar.

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Ünlü çapkın dur durak bilmiyor... Önce ablasıyla aşk yaşadı... 30 yıl sonra sıra kardeşine geldi

30 YIL ÖNCE LOTTIE'NİN ABLASI KATE İLE İLİŞKİ YAŞADI
Bu işin bu kadar çok ilgi çekmesinin nedeni ise Leonardo DiCaprio'nun bundan tam 30 yıl önce Lottie'nin üvey ablası olan top model Kate Moss ile de buna benzer bir yakınlaşma yaşaması.

Hatta daha da ilginci şu anda 25 yaşında olan Lottie Moss, ablası Kate ile Leonardo bu yakınlaşmayı yaşadığı sırada daha dünyaya bile gelmemiş olması.

Leonardo DiCaprio ile Kate Moss'un bu ilişkisi 1993 yılında yaşandı. Ama fazla uzun ömürlü olmadı. Moss bu yakınlaşmadan kısa bir süre sonra rotasını Johnny Depp'e çevirdi. Her ne kadar fazla uzun sürmese de o ilişki hala hafızalarda. 

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O dönemde Leonardo da Kate de çok gençti. DiCaprio oyuncu, Moss da model olarak kariyerlerinin henüz çok başındaydı.

Görünüşe göre üvey ablası Kate'in ardından tam 30 yıl sonra bu kez de Lottie ünlü çapkın Leonardo DiCaprio'nun aşk defterine adını yazdırmış oldu.

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Ünlü çapkın dur durak bilmiyor... Önce ablasıyla aşk yaşadı... 30 yıl sonra sıra kardeşine geldi

DiCaprio, toplum içine karıştığında başından beyzbol şapkasını, yüzünden de siyah maskesini eksik etmiyor. 

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#Leonardo Dicaprio#Lottie Moss#Kate Moss

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