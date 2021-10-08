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Lenfoma ile mücadele eden Boğaç Aksoy'dan haber var: Kök hücre tedavisine başlıyorum

#Boğaç Aksoy#Arka Sokaklar#Lenfoma
Lenfoma ile mücadele eden Boğaç Aksoydan haber var: Kök hücre tedavisine başlıyorum

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Volkan komiser' karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, mayıs ayında lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu.

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Bir süre kemoterapi alan oyuncu, şidmi kök hücre tedavisine başlıyor.

Boğaç Aksoy, yaşayacağı süreci sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı, kendisiyle aynı rahatsızlığı yaşayanlara da moral verdi.

 "Kök hücre tedavisine az kaldı..Sakallara bıyıklara yeniden veda edecek olsamda daha güçlü yeniden çıkacak hiçbir şey için can sıkmayın canlar. Bunlar basit şeyler.. Tedavisi devam eden arkadaşlar korkmadan savaşmaya devam"

Lenfoma ile mücadele eden Boğaç Aksoydan haber var: Kök hücre tedavisine başlıyorum

ÖNCE MODEL SONRA OYUNCU

Yakışıklı oyuncu Boğaç Aksoy da Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Burak Özçivit gibi Best Model Of Turkey yarışmasıyla adını duyurdu. 2012 yılında Berk Atan'ın birinci olduğu yarışmada Aksoy üçüncülük derecesini elde etti.

Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken yakışıklı ismin daha sonra modellik kariyerine ara verip Vahide Gördüm Akademi 35 Buçuk’ta oyunculuk eğitimi aldı.

Lenfoma ile mücadele eden Boğaç Aksoydan haber var: Kök hücre tedavisine başlıyorum

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Çılgın Dershane 3 filminde rol alan Aksoy, daha sora Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar da oyunculuk kariyerine devam etti.

Lenfoma ile mücadele eden Boğaç Aksoydan haber var: Kök hücre tedavisine başlıyorum

Boğaç Aksoy verdiği bir röportajda kariyer yolculuğunu şu sözlerle anlatmıştı:

Best Model Of Turkey yarışmasında Berk Atan birinci olmuştu, ben üçüncü olmuştum. Benim babam da eskiden modeldi. Belki de ondan etkilendim. 19 yaşındayken futbol oynuyordum. Sonra modelliği bir deneyeyim dedim ve Best Model’a girdim. Ama asıl amacım oyunculuktu. Best Model’dan sonra 2 sene tiyatro eğitimi aldım. Bir ara Çin maceram oldu, bir süreliğine oraya gittim. Şansım yaver gitti, üç reklam filminde oynadım orada. Markaların reklam yüzü oldum.

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#Boğaç Aksoy#Arka Sokaklar#Lenfoma