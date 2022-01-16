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Lemi Gülman ve eski eşi Reyhan İpekel’in nafaka davasında tanıklar dinlendi!

#Lemi Gülman#Reyhan İpekel#Gülşah Alkoçlar
Lemi Gülman ve eski eşi Reyhan İpekel’in nafaka davasında tanıklar dinlendi
Özge Eğrikar

İş insanı Lemi Gülman ve eski eşi Reyhan İpekel’in nafaka davasında cemiyet hayatının tanınmış isimleri tanık olarak dinlendi. İpekel’in tanıkları annesi Monik İpekel, çocukluk arkadaşı Gülşah Alkoçlar ve Tamek Holding’in sahibi Selda Sipahioğlu’ydu.

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İş insanı Kemal Gülman’ın oğlu Lemi Gülman, 8 yıl önce boşandığı Reyhan İpekel’e ödediği aylık 8 bin liralık yoksulluk nafakasının kaldırılması için 2 yıl önce dava açtı.

İşlerinin kötüye gittiğini ve babasının yardımı sayesinde nafaka ödeyebildiğini öne süren Gülman, “Babamın yardımı kesmesinden sonra nafakayı ödeyemez hale geldim. Reyhan İpekel nafaka yükümlülüğünün sona ermemesi adına evlilik dahi yapmamaktadır” dedi.

İpekel ise eski eşinin iddialarının asılsız olduğunu ve ekonomik durumunun Türkiye şartlarının üzerinde olduğunu iddia etti: “Lemi Gülman’ın malvarlığı 50 milyonun üzerindedir. Lüks standartlarda yaşamını sürdürmektedir. Davanın reddi ile aylık 8 bin liralık yoksulluk nafakasının artırılarak 20 bin liraya çıkarılmasını talep ediyorum.”

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Lemi Gülman ve eski eşi Reyhan İpekel’in nafaka davasında tanıklar dinlendi

Boşandıktan sonra işsiz ve evsiz kaldı

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasına davacı Lemi Gülman’ın avukatı İsmet Koçak ile Reyhan İpekel ve avukatı Sibel Engin katıldı.

Duruşmada İpekel’in tanıkları olan cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Hülya Koçyiğit’in kızı Gülşah Alkoçlar, Tamek Holding’in sahibi Selda Sipahioğlu ile İpekel’in annesi Monik İpekel dinlendi.

Alkoçlar, “Lemi Bey ile aynı sitede oturuyorum. Daire onun, bakıcıları, lüks arabaları var. İkinci eşinden çocuğu ile torunum aynı özel okula gidiyor. Yıllık 125 bin lira okula para veriyoruz. Reyhan, evli olduğu dönemde Lemi Gülman ile ortak çalışıyordu. Boşandıktan sonra işsiz ve evsiz kaldı” dedi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi.

Travmalar yaşadı

Reyhan İpekel’in annesi Monik İpekel, kızı ve torununa kendisinin baktığını söyledi: “Kızım ve torunum bizimle yaşıyor. Boşandıktan sonra kızım büyük travmalar yaşadığı için çalışamadı ve çocuğuna baktı.”

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#Lemi Gülman#Reyhan İpekel#Gülşah Alkoçlar

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