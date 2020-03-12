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Haber Giriş: 12.03.2020 - 10:58,Son Güncelleme:/

Laz Ziya'nın kızı İrem Betil'in yeni hayatı

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Laz Ziya'nın kızı İrem Betil'in yeni hayatı
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Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı olarak tanınan ve 2011 yılında hayatını kaybeden İstemi Betil’in oyuncu kızı İrem Betil, tesettüre girme kararı aldı.

Betil, “Kapanma sürecimi yazdığım kitapla anlatacağım. Bundan sonra da türbanla oynayabileceğim tarihi dizilerde rol almak istiyorum” dedi. Oyuncu ayrıca Necati ve Raci Şaşmaz’a kırgın olduğunu belirtti: “Necati ve Raci Bey’e kırgınlıklarım var. Çünkü babamın cenazesine katılmadılar.”

Laz Ziyanın kızı İrem Betilin yeni hayatı

 

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