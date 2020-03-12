Laz Ziya'nın kızı İrem Betil'in yeni hayatı

Betil, “Kapanma sürecimi yazdığım kitapla anlatacağım. Bundan sonra da türbanla oynayabileceğim tarihi dizilerde rol almak istiyorum” dedi. Oyuncu ayrıca Necati ve Raci Şaşmaz’a kırgın olduğunu belirtti: “Necati ve Raci Bey’e kırgınlıklarım var. Çünkü babamın cenazesine katılmadılar.”

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