Haber Giriş: 12.03.2020 - 10:58,
Laz Ziya'nın kızı İrem Betil'in yeni hayatı
Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı olarak tanınan ve 2011 yılında hayatını kaybeden İstemi Betil’in oyuncu kızı İrem Betil, tesettüre girme kararı aldı.
Betil, “Kapanma sürecimi yazdığım kitapla anlatacağım. Bundan sonra da türbanla oynayabileceğim tarihi dizilerde rol almak istiyorum” dedi. Oyuncu ayrıca Necati ve Raci Şaşmaz’a kırgın olduğunu belirtti: “Necati ve Raci Bey’e kırgınlıklarım var. Çünkü babamın cenazesine katılmadılar.”
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