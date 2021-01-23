Larry King kimdir? ABD'nin en iyi röportajcısı ve sunucusu kabul ediliyor
Bir süredir koronavirüsle mücadele eden Larry King'ten kötü haber geldi. Larry King 87 yaşında hayatını kaybetti. Larry King’in koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ve hastanede tedavi altında olduğu belirtilmişti. Pek çok sağlık problemiyle mücadele ettiği bilinen King akciğer kanserine de yakalanmıştı. İşte Larry King'in hayatıyla ilgili bilgiler...
Uzun yıllar boyunca 'Larry Kİng Show' programını sunan usta gazeteci Larry King, kariyerinde 60 yılı geride bırakmıştı.
1985 yılından beri CNN'de yayınlanan Larry King Live adlı programı sunan King, 40 binden fazla politikacı, sporcu, ünlü kişiyle gerçekleştirdiği röportajlarıyla ABD'nin en iyi röportajcısı ve sunucusu kabul ediliyor.
Larry King, kariyeri boyunca bir kez Emmy, iki kez Peabody ve on kez Cable ACE ödülü kazanmıştı.
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