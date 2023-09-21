Lanet mezarda bile peşini bırakmadı… Mirası paylaşılamamıştı: Ölümünden sonra borçlular kapıya dayandı!

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Elvis Presley’nin tek kızı, geride bıraktığı devasa servetin de tek varisi olan ünlü şarkıcı Lisa Marie Presley, ocak ayında daha 54 yaşındayken aniden hayatını kaybetmişti. Bilinen bir hastalığı olmayan yıldız şarkıcının ölümü hem müzik hem de gösteri dünyasını yasa boğdu.

ÖNCE EN BÜYÜK ACIYI TATTI, SONRA BU DÜNYADAN KALBİ KIRIK GÖÇTÜ

Elvis Presley’nin Priscilla Presley'le evliliğinden doğan tek varisi tıpkı babası ve annesi gibi gösteri dünyasına girdi, şarkıcı oldu ve dünyanın tanıdığı bir isim haline geldi. Ancak hayatı çalkantılar içinde geçen bu talihsiz kadın önce acıların en büyüğünü yaşayacak sonra da trajik bir şekilde dünyadan göçecekti.

Elvis Presley’nin tek çocuğu Lisa Marie'nin ani ve trajik ölümünü annesi Priscilla Presley duyurmuştu

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Sahip olduğu ünlü soyadı ve erken yaşta gelen şöhretle birlikte kısa ömrü boyunca sürekli sıkıntılar yaşayan, ününün getirdiği yükü kaldıramayan Lisa Marie Presley, alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili büyük sorunlar yaşadı.

BABASI, OĞLU VE KENDİSİ "PRESLEY" LANETİNE Mİ KURBAN GİTTİ?

Aşk hayatıyla da hep gündemde kalan, aradığı sevgiyi ve mutluluğu ilişki ve evliliklerinde bulmakta zorlanan Lisa Marie Presley'nin 4 çocuğu vardı. En büyük çocuğu, kızı Riley Keough oyunculuğu seçti ve adını duyuran bir aktris oldu. Oğlu Benjamin Keough da aynı yolda yürümek isterken genç yaşında bu dünyadan kopup gitti.

Lisa Marie Presley'nin oğlu Benjamin Keough, 2020'de 27 yaşındayken canına kıymıştı... Lisa Marie bu acıdan sonra kendini hiç toparlayamadı

Benjamin Keough, 2020’de, daha 27 yaşındayken kendini vurup intihar etti ve annesine bu dünyadaki en büyük acıyı tattırdı. Oğlunun ölümünü atlatmakta çok zorlanan ve hayata küsen Lisa Marie Presley de Presley soyadıyla özdeşleşen “lanetin” kurbanı olarak 12 Ocak’ta evinde ölü bulundu.

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KALBİ DURDU AMA...

Onun ölümü babası Elvis’in ölümüyle benzerlikler taşıyordu ve lanet önce babasını, sonra oğlunu ve en nihayetinde de kendisini dünyadan kopardı yorumlarına yol açtı. Lisa Marie’nin evinde kalbinin durduğu ortaya çıktı. İlk önce oğlunun ölümüne dayanamayıp canına kıydığı sanıldı ancak gerçek başkaydı…

Presley ailesi kadınları... Lisa Marie geride annesini ve üç kızını bıraktı: Kendisi ölür ölmez de annesi ve kızı arasında bir miras savaşı başladı

Yıllar önce aldığı kilolar yüzünden çok eleştirilen Lisa Marie Presley bir mide küçültme ameliyatı geçirmişti. Ölümüyse bu ameliyatın uzun süreli etkisi olan bağırsak tıkanıklığı yüzünden olmuştu. Bu fark edilmeyen büyük sağlık sorunu onun acıyla atan kalbini durduran sebep olmuştu…

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ÖLÜR ÖLMEZ MİRAS KAVGASI BAŞLADI!

Ünlü şarkıcı ölür ölmez Elvis Presley’den kalan büyük mirasın tek varisi olması devreye girdi. Elvis’in yıllarca yaşadığı ve şimdilerde Graceland olarak hala işleyen bir turizm merkezi olan büyük mülkler ondan kızı Riley Keough’ya geçti. Ancak bu büyük miras büyük bir soruna da yol açtı.

Priscilla Presley, tek çocuğu Lisa Marie ölür ölmez büyük mirasın kontrolünü tek başına elinde tutmak için hemen mahkemede savaşa başladı. Bu yüzden de çok eleştirildi. Aylar süren tartışmaların ardından Graceland ve tüm miras en sonunda Elivs Presley’nin torununa, Lisa Marie’nin kızı Riley Keough’ya verildi.

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BORÇLARI ÖLÜNCE BİLE PEŞİNİ BIRAKMADI

Ama Presley soyadının laneti Lisa Marie’nin peşini ölünce bile bırakmadı. Lisa Marie Presley, çok büyük bir mirasın tek varisiydi. Elvis Presley’nin 100 milyon dolardan fazla olduğu söylenen mirası aslında onundu. Ama yıllar boyunca peşini bırakmayan bağımlılık, yaptığı yanlış evlilikler ve bu türlü problemler yüzünden servet içinde yaşayacağına çok büyük borçların altına girdi. Basında yer alan bilgilere göre Presley, böylesine zengin bir varisken 16 milyon dolar borç sahibi biri olmuştu.

Annesinden kalan mirasa mahkeme yoluyla ulaşan Riley Keough bu kez de onun ölümünden sonra bile peşini bırakmayan borçlarıyla karşılaştı

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Ve en sonunda bu borçları ölümünden sonra kapısını daha doğrusu ondan her şeyi devralan oyuncu kızı Riley Keough’nun kapısını çaldı. Lisa Marie Presley'in mirası, şarkıcının ölümünden sonra ödenmeyen 3,8 milyon dolarlık kredi için dava edildi. Kredinin, talihsiz şarkıcının 2018 yılında, maddi zorlular içerisindeyken aldığı bir krediyi ödeyemediği iddiasıyla bir özel kredi şirketi tarafından verildiği ortaya çıktı.

ZENGİNLİK İÇİNDE YAŞADI, BORÇ İÇİNDE ÖLDÜ

ABD basınının elde ettiği belgelere göre Lisa Marie’nin bu borcu ödemek için Mayıs 2022'ye kadar süresi vardı. Ancak şirket ne kadar uğraşsa da ona ulaşamadı. Lisa Marie Presley, krediyi çekebilmek için ölümünden sonra miras savaşına yol açan Graceland'deki hisselerini teminat olarak göstermişti.

Ünlü şarkıcının krediyi neden aldığı belli değil. Ama bu davayla birlikte Lisa Marie’nin aynı şirketten Temmuz 2016'da da 450 bin dolar borç aldığı ve ertesi ay tamamını ödediği ortaya çıktı.

Hem kardeşini hem de annesini trajik şekilde kaybeden Riley Keough da dedesinden gelen mirası almışken bu kez beklenmedik bir borcun altına girmiş oldu. Üstelik ünlü oyuncu annesinin son evliliğinden doğan 14 yaşındaki üvey kız kardeşleri Harper ve Finley için de bu mirası koruyan ve yöneten kişi konumunda. Elvis Presley'nin, kızı Lira Marie'nin ve torunu Benjamin Keough'nun genç yaşta trajik şekillerde ölmesi "Presley laneti" olarak anılıyor...

MİRASIN PEŞİNİ BIRAKMAK İÇİN TORUNUNDAN PARA ALAN ANNEANNE!

Kızının ve torununun mirasına göz diktiği için yerden yere vurulan 78 yaşındaki Priscilla Presley de mirası yöneten vakıfta yüksek maaşlı bir danışman olarak görev yapıyor. Üstelik Priscilla Presley’nin torunu Riley Keough'nun hakkı olan mirası alabilmesi için onunla bir anlaşmaya yaparak 1 milyon doların üzerinde ödeme aldığı da söyleniyor.