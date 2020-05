Lana Del Rey kimdir? Lana Del Rey neden TT oldu?

Lana Del Rey dört ay içinde yeni bir albüm çıkaracağını duyurdu. 5 Eylül'de albümünün çıkacağını sosyal medyadan açıklayan Lana Del Rey Ağustos 2019'da İngiltere'de büyük beğeni toplayarak Grammys'de yılın albümü için aday gösterilmişti. Lana Del Rey'in yeni albüm müjdesi sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Lana Del Rey kimdir?



Amerikalı şarkıcı ve söz yazarıdır. Elizabeth Woolridge "Lizzy" Grant, 21 Haziran 1985 tarihinde dünyaya geldi. Daha çok sahne adı olan Lana Del Rey ismi ile biliniyor.



Lana Del Rey ilk olarak 18 yaşında New York'taki kulüplerde şarkı söylemeye başladı. 20 yaşında 5 Points Records ile ilk anlaşmasını yaptı ve Haziran 2010 tarihinde Lana Del Rey A.K.A. Lizzy Grant isimli albümünü yayınladı. Interscope, Polydor ve Stranger Records ile anlaşma imzaladı ve ilk single'ı Video Games'i yönetmenliğini yine kendi üstlendiği bir müzik videosu ile YouTube'da yayınladı. Şarkı ve klibin internette tutulması üzerine ikinci stüdyo albümü olan Born To Die'ı Ocak 2012 tarihinde yayınladı. Albüm dünya genelinde 5 milyon kopya sattı ve 2012'nin en çok satılan albümleri arasında yer edinmeyi başardı. Üçüncü EP'sinin (Paradise) Born to Die ile birleşiminden oluşan Born To Die: The Paradise Edition albümü ilk haftada 67,000 kopyadan fazla sattı ve Billboard 200 listesinde 10. sıradan girdi. Şu ana kadar diskografisine bakıldığında 3 adet yayınlanmış stüdyo albümü, 4 EP'si, 7 single'ı ve 13 müzik videosu vardır.