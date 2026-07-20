Åžampiyon, iki adÄ±mda yanlarÄ±na koÅŸtu: Buyurun, biraz da kÄ±zlarÄ±nÄ±zla siz sevinin!

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GerÃ§i bu kez kendileri herhangi bir Ã§aba gÃ¶stermediler ama bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸÃ¶lende yine Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±lar.

Bunu saÄŸlayan da Ä°spanyol futbol milli takÄ±mÄ± oldu. Bir aydan fazla sÃ¼redir gÃ¶zlere ve gÃ¶nÃ¼llere futbol ÅŸÃ¶leni sunan FÄ°FA DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± bu kez Ä°spanya kazandÄ±.



Arjantin ile oynadÄ±ÄŸÄ± final maÃ§Ä±nda kazanan taraf olan Ä°spanya, herkesin peÅŸinde koÅŸtuÄŸu o kupayÄ± da evine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Ä°ÅŸte Ä°spanyol kraliyet ailesi de o maÃ§ta tam kadro New Jersey'deki MetLife Stadyumu'ndaydÄ±. BitiÅŸ dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§aldÄ±ktan sonra onlar da kendilerine bu sevinci yaÅŸatan takÄ±mÄ±n arasÄ±na karÄ±ÅŸÄ±p coÅŸkulu kutlamaya katÄ±ldÄ±.Â

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KraliÃ§e Letizia, Kral Felipe, Veliaht Prenses Leonor ve kendisi de okul takÄ±mlarÄ±nda futbol oynayan Prenses Sofia , Ã¶zel bir locada maÃ§Ä± izleyip takÄ±mlarÄ±nÄ± desteklediler.

Ä°spanya'nÄ±n kupayÄ± almasÄ±yla birlikte de bÃ¼yÃ¼k sevince onlar da ortak oldu.

Felipe, yanÄ±na karÄ±sÄ± Letizia ve kÄ±zlarÄ± Leonor ile Sofia'yÄ± alÄ±p futbolcularÄ± tebrik etmek Ã¼zere kurulan platformda yerini aldÄ±.

KÄ±rmÄ±zÄ± ve beyaz giyinen Ä°spanyol kraliyet ailesinin sevinci de gÃ¶rÃ¼lmeye deÄŸerdi doÄŸrusu.

Son dÃ¶nemin en baÅŸarÄ±lÄ± futbolcularÄ±ndan biri olan 19 yaÅŸÄ±ndaki Lamine Yamal, bir ara Kupa'yÄ± Kral Felipe'ye verdi.

O da kÄ±zlarÄ±na uzatarak onlarÄ±n da bu sevinÃ§ten nasiplenmesini saÄŸladÄ±. Sonra da Ä°spanyol kraliyet ailesi bÃ¼tÃ¼n futbolcularla birlikte alkÄ±ÅŸlar ve Ã§Ä±ÄŸlÄ±klar eÅŸliÄŸinde ÅŸampiyonluÄŸu kutladÄ±.Â

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Ailenin resmi sosyal medya hesaplarÄ± da bu sevince duyarsÄ±z kalmadÄ±. Milli takÄ±mÄ± tebrik iÃ§in Ã¶zel bir paylaÅŸÄ±m yapÄ±ldÄ±.

Orada da "DÃ¼nya ÅŸampiyonlarÄ±! Tarihimizde unutulmaz bir bÃ¶lÃ¼m daha. Yetenek, Ã§aba, alÃ§akgÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k ve takÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±ya giren bir yol olduÄŸunu gÃ¶steren olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir nesil sayesinde gerÃ§ekleÅŸen bir hayal daha... " satÄ±rlarÄ± yer aldÄ±.Â

Ä°spanyol kraliyet ailesi, final maÃ§Ä±nÄ± kendileri iÃ§in ayrÄ±lan lÃ¼ks bir locada izledi.

OnlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã¼nlÃ¼ Ä°spanyol oyuncu Javier Bardem, 2010'daki DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Iker Casillas, Xavi Herdandez, David Villa, Fernando Llorente de yer aldÄ±.

Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± Richard Gere de Ä°spanyol asÄ±llÄ± eÅŸi Alejandra Silva ile birlikte maÃ§Ä± VIP locasÄ±ndan seyretti.Â

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Kral Felipe maÃ§ Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Bu takÄ±m, tÄ±pkÄ± 2010'daki selefleri gibi bizi yine bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor. Ä°ki kardeÅŸ Ã¼lke arasÄ±nda muhteÅŸem bir final gÃ¶receÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Harika bir gÃ¶steri olacak ve umarÄ±m bizim lehimize sonuÃ§lanÄ±r" diye konuÅŸtu.

GerÃ§ekten de sonuÃ§ tam bÃ¶yle oldu. FÄ°FA DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ±n final maÃ§Ä± Ä°spanya'nÄ±n sevinciyle bitti.