‘Lambaya Püf De’ anonim bir eserdir

Müzikotek Şirketi ise 4 yıl önce eserin yayın hakkına sahip olduğunu belirterek MSG’ye İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, “Lambaya Püf De” eserinin “Anadolu Kaşık Havası”yla birebir aynı olduğunu bu nedenle anonim sayıldığını söyleyerek açılan davayı reddetti: “Anonim eserler Türk toplumunun ortak kültürüdür ve herkesin ortak kullanımına açıktır.”