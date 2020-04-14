MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri‘Lambaya Püf De’ anonim bir eserdir
GeriMagazin ‘Lambaya Püf De’ anonim bir eserdir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 14.04.2020 - 07:35,Son Güncelleme:

‘Lambaya Püf De’ anonim bir eserdir

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
‘Lambaya Püf De’ anonim bir eserdir
Abone Olgoogle-news

MERHUM sanatçı Barış Manço’nun “Lambaya Püf De” eseri Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) tarafından anonim olarak kayıtlara geçti.

Müzikotek Şirketi ise 4 yıl önce eserin yayın hakkına sahip olduğunu belirterek MSG’ye İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, “Lambaya Püf De” eserinin “Anadolu Kaşık Havası”yla birebir aynı olduğunu bu nedenle anonim sayıldığını söyleyerek açılan davayı reddetti: “Anonim eserler Türk toplumunun ortak kültürüdür ve herkesin ortak kullanımına açıktır.” 

False
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle