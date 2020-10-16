Lalin ne demek, Lalin isminin anlamı nedir? İşte Lalin isminin sözlükteki karşılığı
Lalin isminin anlamı Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın çocuklarına Lalin ismini vereceklerini duyurmasının ardından kısa sürede en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İnternette Lalin ismi ne demek sorusu günün en çok cevap arayan sorularından biri oldu. Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftin kızlarına vereceği isim olan Lalin, Türkçe, Arapça ve Farsça kökenli. Peki Lalin isminin anlamı nedir? İşte, Lalin isminin anlamıyla ilgili merak edilenler..
Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ı bebek heyecanı sardı. 8.5 aylık hamile olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun doğacak kızlarına verecekleri ismi belirledi. Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin, doğacak kızlarına "Lalin" adını vereceği öğrenildi.
LALİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?
Lalin isminin anlamı eski dilde kırmızı renkli olan anlamına gelmektedir. Yakut kırmızısı anlamını da taşımaktadır.
İsmin kökeni: Türkçe, Arapça, Farsça.
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