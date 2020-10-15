Lalin isminin anlamı nedir, Lalin ne demek? İşte Lalin isminin sözlükteki karşılığı

Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ı bebek heyecanı sardı. 8.5 aylık hamile olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun doğacak kızlarına verecekleri ismi belirledi. Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin, doğacak kızlarına "Lalin" adını vereceği öğrenildi.

LALİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Lalin isminin anlamı eski dilde kırmızı renkli olan anlamına gelmektedir. Yakut kırmızısı anlamını da taşımaktadır.

İsmin kökeni: Türkçe, Arapça, Farsça.